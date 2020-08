Hitte nekt kermis in Sint-Annaland: 'Dat is het risico van het vak'

"Dat is het risico van het vak", zegt de exploitant van de Wipe Out. "Maar wees gerust, ze komen straks van het strand en dan naar de kermis." Dat kan nog tot middernacht, want dan is het gedaan met de kermis in het dorp.

De oliebollenbakker rekent ook nog op klandizie vanavond. Hij staat gewoon oliebollen te bakken in zijn kraam. "Je kunt je kraam ook niet leeg laten liggen, en ik heb er deze week ook wel wat verkocht hoor."

Ouderwetse gezelligheid

Een man uit Roosendaal, die in de buurt op de camping staat, is speciaal voor de kermis naar Sint-Annaland gekomen. "Ouderwetse gezelligheid, ik hou er van", zegt hij. "De kermis in Roosendaal is niet doorgegaan, dus ben ik hier maar naartoe gekomen. En niet zonder resultaat, ik heb net een knuffel bij een van de kramen gewonnen."

Dat mensen het strand verkozen boven de kermis is te begrijpen. Het was vandaag tropisch warm. Bij het meetstation van het KNMI in Westdorpe tikte de thermometer vanmiddag 36,4 graden aan. Bij de meetstations in Vlissingen en Wilhelminadorp steeg het kwik tot 34,2 graden. Maar het kan nog warmer; zo werd in Arcen vanmiddag 37,0 graden gemeten.