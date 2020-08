Alles voor de wereldtitel...

foto: Tom Remijn (foto: oz)

"Ik ga er alles aan doen om die titel binnen te slepen, ik wil hem een keer winnen." De wereldtitel ligt in haar bereik, aan haar ambitie en doorzettingsvermogen zal het niet liggen, dus de vraag is alleen wannéér zij op de eerste plaats op het podium zal staan. Het zat er haar tot nu toe niet mee. Na een paar goede seizoenen waarin ze steeds hoog in de top van de wereldranglijst staat, komt ze eind 2017 tijdens een training in Spanje ongelukkig ten val waardoor ze haar onderbeen breekt. "Eigenlijk kan ik nu weer van voren af aan beginnen." Maar Nancy laat zich ook door de tweede hersteloperatie aan haar been niet kisten. Ze knokt keihard om weer de motor op te kunnen. En binnen no time neemt ze al weer deel aan wedstrijden.

Nancy van de Ven maakt deel uit van een echte motorcrossfamilie, waarvan broer Rinus de bekendste is. Rinus brak in 2010 bij een val meerdere ruggenwervels en zijn borstbeen, waardoor hij moest stoppen met motorcrossen. De val haar broer gaf Nancy de motivatie om door te gaan,om die wereldtitel te willen halen. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor broer Rinus. Het hele gezin, ook vader en moeder Van de Ven reizen met Nancy de hele wereld over om haar te begeleiden in de wedstrijden.

One Goal -gemaakt door Motocrossplanet- wordt vandaag drie keer uitgezonden om 12.00 uur, 16.00 uur en 20.30 uur. De documentaire is ook 10 dagen online te bekijken.