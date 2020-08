Alle weerstations tikken dertig graden aan, eerste Zeeuwse hittegolf van 2020 officieel

Afkoelen in de zee bij Vlissingen (foto: Ria Brasser)

De KNMI-weerstations van het KNMI in Wilhelminadorp en Vlissingen tikten om 12.00 uur de dertig graden aan. In Westdorpe was het toen al 31,7 graden. Dat betekent - nu we vijf dagen op rij zomerse en tropische temperaturen hebben bereikt.

Aan de reeks warme en tropische dagen komt nog geen einde. Pas komende vrijdag worden voor het eerst temperaturen onder de 25 graden afgegeven in onze provincie.

Maximumtemperaturen Zeeuwse weerstations afgelopen dagen

5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug Vlissingen 27,4 28,2 33,3 34,2 32,7 Westdorpe 29,3 32,2 34,8 36,4 35,1 Wilhelminadorp 28,8 28,5 33,7 34,2 33,5

Vorige week vrijdag (31 juli) hadden we in Zeeland de warmste dag van het jaar tot nu toe: in Westdorpe werd het toen 36,7 graden. In Vlissingen en Wilhelminadorp werd gisteren de hoogste temperatuur van 2020 gemeten.

In Nederland spreken we van een hittegolf bij minimaal 5 zomerse dagen achter elkaar (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropische dagen (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger). Wij gaan natuurlijk voor de Zeeuwse hittegolf, het liefst eentje in heel Zeeland.

Nederland bereikte vanochtend omstreeks 10.00 uur de 29e hittegolf sinds het begin van de weermetingen door het KNMI in 1901. In De Bilt tikte de thermometer de noodzakelijke temperatuur van 25 graden aan. De laatste keten van bijzonder warme dagen dateert van vorig jaar, in de periode van 23 augustus tot en met 28 augustus 2019. Deze hittegolf duurde zes dagen, waarvan er drie als tropisch te boek staan.

Lees ook: