Uit het sportarchief: Kloetinge promoveert naar Hoofdklasse

"Het was een memorabele dag", zegt oud-speler Jeffrey van de Velde. Hij was een van de spelers van het 'vriendenteam' dat namens Kloetinge in 1998 promoveerde naar de Hoofdklasse. In het beslissende duel om promotie was tegenstander Ter Leede de favoriet, maar had Kloetinge in de wedstrijd het betere van het spel. "Bij Ter Leede lag er de druk om in de hoofdklasse te blijven en dat hadden we als eersteklasser niet. Toen we wonnen, was er achteraf zo enorm veel blijdschap", vertelt Van de Velde.

Gebroken arm

Voor Van de Velde zelf was het een wonder dat hij de wedstrijd überhaupt kon spelen. Tijdens de laatste training voor de wedstrijd raakte hij geblesseerd aan zijn arm. Met flink wat pijnstillers stond hij tijdens de wedstrijd toch nog in het veld. Van de Velde: "Ik wist eigenlijk wel dat het niet goed zat, maar ik wilde die wedstrijd heel graag spelen. De dag daarna liet ik foto's maken en toen bleek mijn arm gebroken te zijn. Dat soort dingen vergeet je nooit meer."

Vreugde bij de spelers van Kloetinge na de wedstrijd tegen Ter Leede (foto: Omroep Zeeland)

Oud-speler Jeffrey van de Velde over de beslissingswedstrijd van Kloetinge tegen Ter Leede in 1998

Ondanks dat Kloetinge de betere ploeg was, ging het lange tijd gelijk op. De score werd laat in de wedstrijd door Kloetinge geopend. Vanuit een vrije trap schoot John Bentschap Knook de 1-0 binnen. Vlak voor tijd kwam Ter Leede op gelijke hoogte en ging in de verlenging beslist worden wie er in de Hoofdklasse ging spelen. Het was toen Van de Velde zelf die Kloetinge weer op 2-1 bracht. "Ik heb toen mijn makkelijkste doelpunt uit mijn carrière gemaakt. Het was een intikker van dichtbij. Daarna scoorde Onno Doeland de 3-1 en toen was het feest."

Hoogste amateurniveau

Het jaar de daarna kwam Kloetinge uit op het hoogste amateurniveau van Nederland. Daar eindigde de club uiteindelijk als zesde in. Een prestatie die van tevoren niet was verwacht door de spelersgroep. "We wilden in eerste instantie als promovendus voor lijfsbehoud gaan en genieten van de wedstrijden bij die grote clubs. We zaten toen echt in een flow, maar achteraf realiseer je pas hoeveel mooie momenten je die jaren hebt beleefd", zegt Van de Velde.