Deze corona-inspecteur deelt complimenten uit en maakt grapjes

Aan het begin van de coronacrisis heeft Laperdrix een tijd thuis gezeten want de annuleringen stroomden binnen bij haar theaterbedrijf Lappie Lapstok. "Ik wilde toch graag optreden. Toen heb ik nagedacht over iets wat ik wel kan doen in deze tijd en waar behoefte aan is. Zo is het idee van de corona-inspecteur ontstaan."

Laperdrix ziet er op het eerste gezicht streng uit, maar de handboeien die aan haar riem bungelen heeft ze nog niet gebruikt. "Ik herinner de mensen er op een ludieke manier aan dat ze afstand moeten houden en geef complimenten als het goed gaat. Het is absoluut niet belerend, maar juist een positieve aanpak. Soms denken mensen dat ik boetes kom uitdelen, maar daar zijn de boa's voor", zegt ze.

Stinkende parfum

De terrasbezoekers krijgen gratis advies van de corona-inspecteur om afstand te houden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld achter elkaar gaan lopen als pinguïns. Ze mogen daarbij best waggelen. Ook kun je de anderhalve meter verticaal nemen en als mariniers over de straat kruipen. Mocht dat niet helpen dan is er nog de stinkende parfum: "Als je die opspuit dan houden alleen de vliegen je gezelschap", vertelt Laperdrix aan de bezoekers van een terras.

Theatermaker Marisa Laperdrix loopt door de winkelstraten van Sluis om mensen op ludieke wijze aan de coronamaatregelen te herinneren (foto: Omroep Zeeland)

Het publiek reageert verschillend op het optreden van Laperdrix. "Ik vond het grappig want op deze manier komt de boodschap op een andere manier over, in plaats van alleen te zeggen dat we afstand moeten houden. Dat weten we inmiddels wel", zegt een terrasbezoeker. Een tafel verderop kan een toerist er minder hard om lachen: "Ik vond het eigenlijk niks. Ik denk dat wij ons allemaal heel bewust zijn van corona en zelf verantwoording kunnen nemen. Als iedereen verstandig nadenkt hoeft er niemand rond te lopen die dat nog eens komt vertellen."

Drukke winkelstraten

Toch is het druk in de winkelstraten van Sluis en Laperdrix loopt de hele middag door de mensenmassa heen. "Ik maak me niet echt zorgen want we lopen in de buitenlucht, maar straks in de wintermaanden zitten we binnen en dan wordt het een ander verhaal", zegt ze.

Het liefst zou ze de corona-inspecteur zo snel mogelijk uit haar assortiment schrappen, maar voorlopig bewaard ze haar spullen: "Ik blijf dit doen tot de anderhalvemeter-regel niet meer geldt en we weer normaal kunnen doen. Tot die tijd gooi ik mijn anderhalvemeter-stok niet weg", aldus Laperdrix.