Winnaar Van Aert dankt Tolhoek voor werk in Milaan - San Remo

Antwan Tolhoek (rechts) tijdens Milaan - San Remo (foto: Orange Pictures)

"We waren met heel de ploeg op een missie. Antwan heeft hard gewerkt in het peloton", aldus Van Aert. Met name in het begin van de wedstrijd verrichtte Tolhoek veel werk.

"Bert-Jan Lindeman en Paul Martens hebben me goed van voren gehouden. Vervolgens bleef Timo Roosen bij me richting de Cipressa en heeft Amund Jansen fantastisch werk verricht op de Poggio. Ze staken boven zichzelf uit. Dat was heel mooi om te zien."

Voor Tolhoek was het zijn eerste koers in zijn loopbaan over een afstand van meer dan driehonderd kilometer. Zijn volgende wedstrijd is de Ronde van Piemonte, die woensdag wordt gereden. Daarna volgt de Ronde van Lombardije (zaterdag 15 augustus)