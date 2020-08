'Hittegolf houdt nog langer aan'

Broeke denkt dat het tot volgend weekend erg warm blijft. "Ik heb de voorspelling steeds verder opgerekt", zegt hij. "Ik ging eerst uit van donderdag, maar nu denk ik dat het wel tot zaterdag of zondag gaat duren. Het kan dan erg benauwd warm gaan worden omdat er kans is op stevige regen- en onweersbuien."

Boven de dertig graden

"Overdag blijft het gemakkelijk ruim boven de dertig graden. Bij buien in de ochtend kan het met zo'n 25 graden gedaan zijn, maar meestal zit dat er niet in de komende week", verwacht de weerman.

En 's nachts zal het niet veel afkoelen, waarschuwt Broeke. "Nee, ik verwacht temperaturen van boven de twintig graden 's-nachts. Dat is echt uitzonderlijk. En het zijn geen prettige temperaturen om bij te slapen. Ik ben bang dat mensen komende week echt moe zullen worden en last kunnen krijgen van hun humeur. Dus de hittegolf houdt nog wel even aan."

Zeeuwen probeerden vandaag op verschillende manieren het hoofd koel te houden. Bijvoorbeeld op de Westkappelse Zeedijk, waar Paul het een goed idee vond om te gaan vissen. "Het waait hier lekker fris, dus ja, genieten", legt de visser uit. Ook een vrouw die met haar hondje op de dijk zit, vindt het er goed toeven: "Ik dacht: ik ga eens in de wind zitten, want ik vond het een beetje te warm in de zon. En hier is het heerlijk."

Toch is niet iedereen te spreken over de temperatuur. Een man op een terras in Zierikzee heeft het zwaar bij de hoge temperatuur. "In de schaduw gaat het net, maar in de zon is het om af te prikken."

De man is hartpatiënt en heeft meer last als het zo heet is als de afgelopen dagen. "Ik raak wel oververhit hoor, ik vind er niets aan." De voorspelling van Jos Broeke dat de hittegolf nog wel tot volgend weekend duurt, wordt bij de man dan ook niet met gejuich ontvangen. "Ik overleef het wel hoor, maar dat ik daar nou om sta te springen ... nee, dat toch niet."

