'Het was onzeker of de eerste thuiswedstrijd wel door zou gaan'

(foto: Omroep Zeeland)

Ruud, hoe heb jij die periode beleefd?

"Het was een unieke situatie. Zeker ook voor mij om als amateurvoetballer nog een stapje hogerop te kunnen. Je wil als sporter het hoogst mogelijke halen. Dat pakte ik met beide handen aan. Die periode is een van de mooiste tijden in mijn voetbalcarrière."

Je was 29 jaar toen je die kans kreeg. Een laatste kans?

"Zo zag ik dat ook. Het was voor mij het maximaal haalbare. Ik zag het als een cadeautje dat ik nog betaald voetbal mocht spelen."

Hoe heb je de eerste wedstrijd tegen RBC beleefd?

"Het was, voor ons als spelers, een wedstrijd om nooit te vergeten. Ik kan me dat nog goed voor de geest halen. De aanloop was best hectisch. Ook toen stelde de KNVB al redelijk wat eisen aan de accommodatie. Dat was allemaal last-minute werk. De hekken rondom het veld moesten nog verhoogd worden. Dat is in de laatste week nog gebeurd. Het was zelfs onzeker of de wedstrijd wel doorging en eventueel naar Roosendaal verplaatst zou worden. Gelukkig ging het door. Het was prachtig weer. De tribunes zaten vol en het was spannend. De vraag was of we wel meekonden dat niveau. Zo heb ik dat beleefd."

Mis je het betaalde voetbal?

"Ik mis dat wel een beetje in Zeeland. Alhoewel de Tweede Divisie in de top van het amateurvoetbal ook een fantastische competitie is, maar ook daar zijn we niet vertegenwoordigd. Ik denk dat het mogelijk is, maar dan zullen er wat koppen bij elkaar gestoken moeten worden en een goed plan gelanceerd worden. Dan heeft het kans van slagen, samen met een stukje opleiding van de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland.

Ruud Pennings (foto: Paul ten Hacken)

Ruud Pennings ging na zijn actieve carrière aan de slag als trainer in het amateurvoetbal. Hij was actief bij VC Vlissingen, Hoek, Zeelandia Middelburg, Halsteren en GOES. De 59-jarige Pennings is nu bestuurslid technische zaken bij VC Vlissingen.

