Met het hele gezin op vakantie in Domburg, dus ook met je paard

Een hond, kat of konijn meenemen op vakantie, dat gebeurt vaker. Maar wat doe je als paardrijden je lust en je leven is? Dan neem je je paard mee op vakantie? In Zeeland kon het al op verschillende plekken, en nu kan het in Domburg bij een bondscoach. Om precies te zijn bij Eventing bondscoach Marcelle de Kam, haar vriend en haar ouders. Zij hebben een resort waar je bijvoorbeeld een appartement kan huren, met uitzicht op de stallen waar je paard staat.

Er kwamen nieuwe stallen, de paddock (een kleine omheining voor de paarden) werd verplaatst én er kwam een overdekte rijhal. "Al jaren een droom van mij", vertelt Marcelle de Kam opgetogen. "We hebben jarenlang in de regen en wind getraind. Er was niets anders, we moesten buiten werken. Nu hoeven we daar geen rekening mee te houden." Dus als er een ouderwets Nederlandse zomer is, kun je dus droog door trainen.

Marcelle de Kam is op haar resort in Domburg dagelijks met paarden bezig (foto: Omroep Zeeland)

Voor paardenliefhebbers is het een mooie manier om even weg te zijn van huis en toch bij hun paard te kunnen zijn, zegt Marcelle. "Je kan hier slapen en dan trainen of eropuit trekken met je paard, het Zeeuwse landschap in. Maar er zijn ook mensen die een tweede huisje in Zeeland hebben en hun paard hier onderbrengen." Eigenlijk is er voor ieder wat wils. "Je bent ook welkom als je geen paard hebt maar ze wel geweldig vindt!"

Het appartementencomplex met ramen van verschillende afmetingen en veel hout. (foto: Omroep Zeeland)

Niet alles is nieuw. Het eventinggedeelte lag er al. Het is het terrein van Marcelle de Kam. "Eventing is de triatlon van de paardensport. We moeten verschillende onderdelen kunnen oefenen. Dus hebben we een waterbak, wat obstakels en een heuvel. Alles wat we nodig hebben om de rijders goed voor te bereiden op wedstrijden."

Typisch Walchers

Alle nieuwbouw is niet zomaar neergezet. De stallen zijn ruimer en hoger, de rijhal is overdekt en appartementencomplex heeft een bijzondere 'look'. "De boerenschuren van vroeger hadden dat allemaal, van die ongelijke ramen en veel hout." De gemeente wilde die uitstraling graag, vertelt De Kam. "De architect heeft het mooi kunnen verwerken, vind je niet?"