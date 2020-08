Meer dan de helft van de kaarten voor ZNf verkocht

Beaudil Elzenga in de voorstelling Janis (foto: Omroep Zeeland)

Na het afgelasten van het reguliere festival in het voorjaar kwamen alle makers van het Nazomerfestival met ideeën om toch iets te doen. Alle artiesten die nu op het alternatieve festival staan zouden er ook met een grote productie gestaan hebben. De voorverkoop is vorige week van start gegaan en inmiddels zijn volgens festivaldirecteur Henk Schoute 700 van de 1250 kaarten verkocht.

Janis

De enige voorstelling die nog redelijk wat publiek mag ontvangen is de reizende productie Janis. Kort na de première in februari werd die voorstelling stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. Tijdens dit alternatieve festival is Janis vanaf 25 augustus te zien in de schouwburgen van Middelburg, Goes en Terneuzen. Ook de dansvoorstelling If you could see me now van Choreograaf Arno Schuitemaker is van 1 tot en met 3 september te zien in de schouwburg in Middelburg.

We blijven in Middelburg voor alles wat het aangepaste festival te bieden heeft. In de studio van theaterproductiehuis Zeelandia in Middelburg is Kust te zien, een samenwerking van muzikant Peter Slager en actrice en zangeres Maike Boerdam over hun haat/liefde verhouding met Zeeland.

De monoloog Zee Muur door Sander Plukaard is ook in de studio van Zeelandia te zien. Een troostend verhaal over de verwerking van een trauma.

Poster van de voorstelling Prequel D'n Overkant Grenspaal 369 (foto: Omroep Zeeland)

Julia van de Graaff is in Cinema Middelburg te zien met haar filmisch portret Sober over haar familie in Zeeuws-Vlaanderen die in de vorige eeuw met hun snoepfabriek Van Melle een begrip waren.

D'n Overkant



In de Middelburgse binnenstad kun je al wandelend met de QR-scanner van je telefoon kennismaken met drie personages uit de voorstelling Prequel Grenspaal 369 D'n Overkant . De complete voorstelling zou dit jaar op het festival in première gaan maar is verplaatst naar volgend jaar. Een voorproefje dus.

Danny Vera (foto: Escha Tanihatu)

Het Kleine Abdijplein noemt de organisatie het pleintje aan het koorkerkhof bij de Abdij in Middelburg. Daar worden vanaf 1 september vijf miniconcerten gegeven voor een publiek van vijftig mensen. De artiesten zijn Dotan, harpiste Lavina Meijer, Leonie Jansen en Carel Kraaijenhof, Joe Buck en Danny Vera. Ze treden twee keer per avond op, om 19.30 uur en om 21.00 uur.

Het alternatieve Zeeland Nazomerfestival begint op dinsdag 25 augustus en duurt tot en met 10 september