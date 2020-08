Bas en zijn collega's boekten een record in coronatijd

De 32-jarige Bas Casteleijn (hier met zijn zoontje te zien) werkt al tien jaar bij Elopak (foto: Bas Casteleijn)

Je bent proces-operator bij Elopak. Wat houdt dat in?

Ik ben verantwoordelijk voor een productielijn in de fabriek, in mijn geval voor het sealen van de verpakkingen. Dat is het dichtbranden ervan. Ik kijk dus of de kwaliteit is zoals hij moet zijn en zo niet, dan stel ik het bij.

Wat voor verpakkingen maken jullie allemaal?

We maken van alles, van kleine pakjes tot grote pakken. Van melkpakken tot pakken voor fruitsappen als Tropicana. Alle pakken die wij maken, daar staat ook ons logo op. Per dag maken we er gemiddeld dertien tot vijftien miljoen.

Je hebt geen dag thuis kunnen werken de afgelopen weken. Vond je het fijn dat je werk 'gewoon' door ging?

Ja, ik moet er echt niet aan denken om hele dagen thuis te zitten. Ons werk is sowieso al onregelmatig door de ploegendienst. Het werk valt ook echt niet vanuit huis te doen en dat vond ik ook niet erg. Door de onregelmatige diensten zie ik mijn kinderen vaker dan een gemiddelde vader en dat vind ik het fijne aan ploegendienst.

De machines van Elopak draaien tijdens de coronacrisis op volle toeren (foto: Elopak)

Jullie hebben een record gehaald in mei. Heb je dan ook meer moeten werken?

Dat niet. We zijn altijd al bezig met verbeterprocessen, om te kijken hoe we de machines efficiënter kunnen laten draaien. Daar plukten we nu dus de vruchten van. Elke dag hebben we het uiterste gevraagd van de machines. We draaien altijd iets meer dan gevraagd wordt om een voorraad te hebben. Uiteindelijk waren we lange tijd alleen bezig om alle leverlijsten klaar te hebben. Alles wat we produceerden, ging meteen door naar de klanten in Europa.

Ging het er heel anders aan toe op het werk?

We mochten niet carpoolen naar het werk. Maar op het werk veranderde het niet heel erg. Ik begin bijvoorbeeld een kwartier eerder, zodat ik niet samen met de technische dienst in de kleedruimte ben. In de kantine is de helft van de tafels en stoelen weggehaald, zodat we anderhalve meter afstand kunnen houden. Verder moeten wij ons altijd al houden aan bepaalde hygiëneregels. Wij wassen onze handen voordat we de fabriek binnen gedaan, dus daaraan veranderde niet veel. Wat betreft de afstand, die probeer je zo goed mogelijk te houden en daardoor duren sommige handelingen wat langer.