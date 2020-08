Executieverkopen in Zeeland op dieptepunt

Openbare veiling (foto: Pikist)

Executieverkopen vinden plaats als een woningbezitter zijn/haar hypotheeklasten niet meer kan betalen. Via een gedwongen openbare veiling krijgt de bank zijn geld terug. Tien jaar geleden was zo'n veiling meestal zeer ongunstig voor de verkoper, omdat handelaren onderling afspraken maakten om de prijs zo laag mogelijk laag te houden. De executieverkoop was dan een drama, omdat de verkoper vaak met een forse restschuld achter bleef.

Verbeterd

De wet is inmiddels veranderd en tegenwoordig kunnen ook gewone particulieren op een huizenveiling een bod doen, wat de opbrengst per huis ingrijpend heeft verbeterd. En een groot deel van de biedingen vindt tegenwoordig via internet plaats, zodat er meer gegadigden aan de veiling meedoen.

Toch neemt het aantal executieverkopen jaar in jaar uit af. Een reden daarvoor is dat op de huizenmarkt de prijzen zo hoog zijn dat de eigenaar liever met de hulp van een makelaar zijn huis van de hand doet, vóórdat de gedwongen veiling plaats moet vinden.

Op 10 september is er weer een landelijke internetveiling via openbareverkoop.nl van huizen. In het aanbod van die veiling staan op dit moment twee Zeeuwse woningen, namelijk één in Goes en één in Hulst.

Maar een andere reden voor het zeer lage cijfer in juist het tweede kwartaal is dat de banken er grotendeels van hebben afgezien om over te gaan tot gedwongen verkoop. Omdat het in coronatijd als ongepast werd beschouwd om mensen die in de financiële problemen zitten ook nog eens op straat te zetten.

Verwachting

Toch zal het aantal executieverkopen niet zó laag blijven, is de verwachting van directeur Jan van den Dungen van openbareverkoop.nl, de website die namens het notariaat in ons land de verkopingen online regelt.

"Van uitstel komt als het om hypotheekschuld gaat meestal geen afstel, tenzij je een grote erfenis krijgt", aldus Van den Dungen, "als de onderliggende problemen niet worden opgelost moet het huis toch een keer verkocht worden. Omdat we de komende twee, drie jaar in een crisis zitten, moet verwacht worden dat meer mensen problemen met hun hypotheekschuld krijgen."