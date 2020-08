Droneteam Veiligheidsregio houdt drukte op de stranden in de gaten

In deze coronacrisis bleek het voor de VRZ lastig om te monitoren hoe druk het op de stranden is. "Er zijn toen verschillende ideeën geopperd, zoals mobiele camera's", zegt Jacques Straver. Hij is adviseur van het crisisteam van de VRZ. "Uiteindelijk kwam de drone als meest effectieve middel naar voren. Je bent dan heel flexibel en kunt snel een beeld krijgen hoe de situatie is."

Drie drones gekocht

De veiligheidsregio heeft vervolgens drie drones gekocht en zes boa's opgeleid om ermee te mogen vliegen. De handhavers komen uit de hele provincie, van de gemeente Terneuzen, Veere, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Goes. Ze werken met de drones niet alleen in hun eigen gemeente. In opdracht van de VRZ gaan ze naar de plek waar dat nodig is.

Ian Baardman is boa en dronepiloot (foto: Omroep Zeeland)

Ian Baardman is boa in de gemeente Goes en volgde de ROC-light opleiding tot dronepiloot. Dat betekent dat hij een drone tot een gewicht van maximaal vier kilo mag besturen. "Maar het betekent ook dat je veel vliegregels hebt waar je je aan moet houden", legt Baardman uit.

Vijftig meter hoogte

Een van die regels is dat je niet boven de vijftig meter hoogte mag vliegen. "Dat is ruimschoots voldoende om goede overzichtsfoto's te maken, zonder dat mensen te herkennen zijn", vervolgt Baardman.

Baardman vindt het leuk om naast boa ook dronepiloot te zijn, maar het is nog geen hobby geworden. "Privé doe ik er niets mee. Voor het werk is het leuk om erbij te mogen doen en zo af en toe ook buiten je eigen gemeente te werken."

Wat mag een dronepiloot met een ROC-light opleiding? (ROC staat voor RPAS Operator Certificate) - een dronepiloot moet tenminste 18 jaar oud zijn - hij mag een drone besturen tot maximaal vier kilo - alleen bij daglicht vliegen - maximaal 50 meter hoog vliegen - maximaal 100 meter ver vliegen, dus binnen het zicht van de piloot blijven - minimaal 50 meter afstand houden tot (spoor)wegen, vaar- en voertuigen, bebouwing en mensen - het vliegen boven industrie- en havengebied is verboden

"Het doel is om foto's te maken van de drukte en die zo snel mogelijk naar de VRZ te sturen", vertelt Straver. "Op die manier kunnen we snel schakelen en maatregelen nemen. Dat kan betekenen dat we advies geven om niet meer naar de stranden te komen of in het ergste geval toegangswegen en parkeerplaatsen afsluiten."

De foto's worden direct doorgestuurd naar een speciale app van de veiligheidsregio. "De besturing van de drone gebeurt met de mobiele telefoon. De gemaakte foto wordt daarop opgeslagen en via het netwerk verzonden", legt Straver uit.

Meer toepassingen in de toekomst

De inzet van het droneteam is nu bedoeld om zo snel mogelijk een actueel beeld te krijgen van de drukte in Zeeland tijdens deze coronacrisis. Voor de toekomst denkt Straver dat er meer toepassingen mogelijk zijn. "Denk maar aan het opsporen van milieudelicten of vermiste personen."