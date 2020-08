Dierenrechtenorganisaties maken opnieuw bezwaar tegen afschot damherten

Kinderen voeren de dapperste herten op de Haringvreter (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar begon Staatsbosbeheer(SBB), dat het eiland onder de hoede heeft, met het terugbrengen van de hertenpopulatie op de Haringvreter. Dit jaar zijn er al bijna 400 herten afgeschoten, een feit waar de dierenrechtenorganisaties overigens niet van op de hoogte waren. In 2015 was al een vergunning voor het afschieten van de jaarlijkse aanwas aangevraagd, maar door protesten van de organisatie de Faunabescherming werd die vergunning ingetrokken. De populatie nam in de jaren daarop met zo'n 30% toe, en volgens Staatsbosbeheer waren er in 2019 meer dan 650 herten op het eiland.

Nieuw faunabeheerplan

Het afschieten van de herten ging van start op 1 november 2019 en duurde tot 1 maart dit jaar. De verleende ontheffing moest dit jaar vernieuwd worden omdat er een nieuw faunabeheerplan opgesteld is voor alle leefgebieden van het damhert in heel Zeeland van 2020 tot 2025. Fauna4Life en Animal Rights grijpen nu het nieuwe plan aan om protest aan te tekenen tegen het voornemen van de Provincie om toestemming te geven voor afschot van de damherten, om uiteindelijk het totaal terug te brengen tot 150 en het daarop te houden.

Aantal damherten door de jaren heen Een particulier zette in 1984 damherten uit op de Haringvreter. Dat is met afmeting van zo'n 1800 bij 600 meter het grootste eiland in het Veerse Meer. Tot 2000 bleef het aantal op vijftien steken, daarna is de populatie fors toegenomen. Begin 2014 waren er 130, in 2016 waren er al 215. In 2017 telde Staatsbosbeheer 275 damherten, in 2020 zo'n 650. Op basis van een rapport door Wageningen Environmental Research zijn Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer tot de conclusie gekomen dat er een maximum van 150 herten moet zijn om zowel de damherten, als de andere natuur op de Haringvreter fatsoenlijk in stand te houden.

Staatsbosbeheer schoot in de periode dat de ontheffing van kracht was naar eigen zeggen 387 herten. Inmiddels lopen er nu, na de geboorten van nieuwe herten in het voorjaar, zo'n 400 damherten op het eiland. Opmerkelijk was dat de dierenorganisaties er nog steeds vanuit gingen dat er bijna 700 herten op de Haringvreter aanwezig waren.

Pauline de Jong van Fauna4Life zegt dat de ontwikkelingen van het laatste jaar langs haar heen zijn gegaan: "Doordat Fauna4Life nog niet zolang bestaat, hebben we kennelijk het één en ander gemist." Dat blijkt ook de reden te zijn dat er geen protesten zijn geweest toen duidelijk werd dat Staatsbosbeheer in november 2019 begon met afschot.

Wanneer er uitstel van afschot ontstaat, dan worden de getallen later weer groter" Imke Boerma, Staatsbosbeheer

Tot en met volgende week kan er bezwaar worden ingediend tegen de ontheffing. Fauna4Life en Animal Rights hebben dat al gedaan. Zij zien geen heil in het afschieten van de herten en vinden dat de natuur zelfstandig een eventuele overbevolking van de Haringvreter op moet lossen. Provincie Zeeland zal besluiten of zij daarin meegaan of het bezwaar verwerpen. Logischerwijs zal de Provincie dat laatste doen en kunnen de dierenorganisaties naar de rechter om afschot te laten verbieden.

Staatsbosbeheer

Imke Boerma van Staatsbosbeheer zou een eventuele gang naar de rechter betreuren: "We vinden het enorm vervelend om de damherten te moeten afschieten, maar er is geen andere manier. Doordat de Haringvreter een beperkte oppervlakte heeft, is menselijk ingrijpen nodig om de situatie leefbaar te houden. Die beslissing wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Wanneer er weer uitstel van afschot ontstaat, dan worden de getallen later weer groter." Als de populatie op de Haringvreter teruggebracht wordt tot rond de 150 dieren, hoeven er jaarlijks volgens Boerma slechts dertig per jaar te worden afgeschoten: "Niet leuk, maar wel enigszins te overzien."

