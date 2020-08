Introductie HZ gaat door zoals gepland: 'Programma was al coronaproof'

Het Kickoff-festival zou dit jaar net als in 2018 in Vlissingen zijn, maar is uitgesteld tot volgend jaar (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Daane was het programma van de introductie al coronaproof. "Voor de vakantie hebben we al overleg gehad met de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeenten Middelburg en Vlissingen. Alles was al geregeld en we hebben niet zoveel hoeven aanpassen" aldus Daane. Hij zei dat vanmiddag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Uiteraard gaan grote bijeenkomsten niet door, zoals de gezamenlijke Kick-of van de Zeeuwse onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences, Scalda en University College Roosevelt, geeft Daane toe. Maar kennismaken met elkaar en met docenten gaat volgens hem allemaal gewoon door, zij het anders dan anders. "Dat gebeurt op beperkte schaal door middel van activiteiten in beperkte groepjes.

Voldoende basis voor studie

Volgens Daane krijgen de nieuwe studenten ook door de introductie in aangepaste vorm voldoende basis voor hun komende studie. "Het sociale aspect had meer kunnen zijn, maar dat kan nu eenmaal niet." Hermien Miltenburg, oudervoorlichter aan de universiteit van Wageningen, voegt daaraan toe dat het niet alleen om de eerste week gaat. Volgens haar zijn er in de rest van de studietijd nog volop mogelijkheden voor studenten om meer te doen dan alleen kennis vergaren.

Ze baalt er wel van dat de studie het komend schooljaar niet kan beginnen zoals gebruikelijk. Maar ze wijst er daarbij op dat onderscheid gemaakt moet worden tussen de introductie van de scholen en die van de studentenverenigingen. Volgens haar is er de laatste dagen een verkeerd beeld ontstaan als zou die introductie alleen bestaan uit plezier maken en zuipen. "Er is ook veel voorlichting over de studie en de onderwijsinstellingen. De kennismaking met de studie, de medestudenten en docenten kan best digitaal."

Daane beaamt dit, maar geeft ook toe dat drank bij studentenverenigingen zo hier en daar een grote rol speelt. "Dat gebeurt ook. Maar ook een heleboel andere dingen die niet in het nieuws komen."