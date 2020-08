Voetbalclubs krijgen stevige tik van corona, maar sponsoren blijven trouw

Na maanden stil te hebben gelegen, is het voetballen weer begonnen. Anders dan anders, dat wel. De clubs kijken met gemengde gevoelens naar het nieuwe seizoen. Natuurlijk is het fijn dat er weer gevoetbald wordt maar zo'n beetje alle clubs hebben een financiële tik gehad. De inkomsten van de kantine waren de afgelopen maanden nul. En extra geld van sponsoren is er niet want die betalen om gezien te worden en dat gaat moeilijk, zonder wedstrijden.

We gingen langs bij V.V. Serooskerke en bij V.V. De Noormannen in Westkapelle om te horen hoe zij met de gevolgen van de coronamaatregelen om gaan..

We hebben onze leden gevraagd zo veel mogelijk bij de sponsoren te kopen'', vertelt voorzitter Hans van den Broeke" Hans van den Broeke, voorzitter V.V. Serooskerke

Op het moment dat de voetbalcompetitie in maart wordt stilgelegd, wordt er bij de clubs gekeken wat er voor de sponsoren gedaan kan worden. Bij V.V. Serooskerke proberen ze de geldschieters te helpen. ''We hebben op onze website gevraagd of onze leden zoveel mogelijk bij de sponsoren wilden kopen'', vertelt voorzitter Hans van den Broeke.

Geen facturen

V.V. De Noormannen pakt het anders aan. ''We gaan dit jaar geen facturen naar de sponsoren sturen'', legt Jesse Simonse van de sponsorcommissie uit. Zo wil de club de geldschieters compenseren voor de laatste maanden van afgelopen seizoen, toen er niet gespeeld werd. ''Er zijn sponsoren die aangeven wel te willen betalen, van wie de bedrijven gezond zijn, maar ik denk dat we één lijn trekken.''

De gesponsorde kleding wordt bij De Noormannen een seizoen langer gedragen (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet dat het geld van de sponsoren niet heel welkom zou zijn. Van den Broeke: ''We wilden nieuwe presentatiekleding voor het eerste elftal. Dan ga je aan tafel met de sponsoren en dan merk je af en toe dat er bedrijven zijn waar het even niet zo goed gaat.'' Samen komen club en sponsor er wel uit maar het gemis aan inkomsten blijft. Natuurlijk kunnen de teams een seizoen langer met de kleding doen maar andere kosten blijven. Het veld en de kleedkamers moeten ook goed op orde blijven.

Geen paniek

Zowel Serooskerke als De Noormannen heeft 'genoeg vet op de botten' en dus kunnen ze deze coronacrisis aan maar of dat zo blijft... Bij De Noormannen is er voorlopig nog geen paniek. ''In het geval dat dit elk jaar terug gaat komen, dan hebben we nog wel een paar jaar dat we ons overeind kunnen houden maar daarna wordt het wel krap. Het moet geen vijf jaar gaan duren.''

Nog altijd veel reclameborden op het veld van V. V. Serooskerke (foto: Omroep Zeeland)

Van den Broeke denkt dat zijn Serooskerke ook wel tegen een stootje kan maar niet tegen klap op klap. ''Als onze sponsoren het niet meer kunnen betalen dan moeten we in de club zo vindingrijk zijn om een oplossing te vinden, stel dat er een tweede crisis komt, en dan moeten we samen met sponsoren naar de toekomst kijken en een oplossing zoeken.''