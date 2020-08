De Nooijer genoot van de entourage aan de Irislaan: '5000 toeschouwers gaven mij kippenvel'

(foto: Omroep Zeeland)

Hoe was het voor jou om in de eerste profwedstrijd ooit in Zeeland mee te doen?

"Ik heb daar de laatste tijd nog eens over nagedacht en ik moet zeggen dat ik dat toen niet echt speciaal vond. Kijk het was natuurlijk wel leuk: profvoetbal in Zeeland. Iedereen leefde daarnaartoe. Het was de eerste keer. Maar ik had al wat blessures gehad en was vooral met mezelf bezig om fit te blijven."

Veel publiek langs de kant. De ene bron zegt meer dan 4000 man, de andere bron heeft het over bijna 6000. Met wat voor gevoel kwam je toen het veld op?

"Dat was heel mooi. We waren toch wel gewend om in de hoofdklasse voor 1000 of 1500 man te spelen, maar nu was het echt volle bak. Ja daar kreeg ik wel kippenvel van."

Die wedstrijd tegen RBC begon uitstekend voor jullie, twee snelle treffers, maar daarna werd het overleven volgens mij?

"Die goals waren een steun in de rug en toen dachten we al: deze wedstrijden zouden we wel eens kunnen gaan winnen. RBC had optisch wel een veldoverwicht, maar kregen ook niet echt hele grote kansen. Na afloop hebben we wel een lekker feestje gevierd in de kantine. Dat kon altijd goed bij de Irislaan."

Hans de Nooijer stond in de eerste wedstrijd tegen RBC opgesteld als linkshalf, maar was natuurlijk een verdediger. "Daar kwam trainer Jo Jansen daarna ook wel achter, haha." Na zijn voetbalcarrière trainde De Nooijer tal van amateurclubs in de provincie. Zijn laatste klus was bij Patrijzen in het seizoen 2015-2016. Daarnaast werkt hij als trajectbegeleider bij Orionis.

Hoe kijk je nu terug op dat jaar in het profvoetbal?

"Toch wel met gemengde gevoelens hoor. In de laatste wedstrijd voor de winterstop, NAC-uit, toen verdraaide ik mijn knie en later bleek dat ik daar mijn kruisband had gescheurd. Dat was voor mij het begin van het einde van mijn carrière."

Kan het ooit nog profvoetbal in Zeeland?

"Ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Je hebt hier best een groot gebied, maar dan moet je wel de krachten bundelen. Je zult dan met de hoogst spelende clubs goede afspraken moeten maken. Je kunt wel een FC Zeeland beginnen, maar dan moet je wel een goed financieel plaatje hebben."

De Nooijer kreeg kippenvel van het aantal toeschouwers aan de Irislaan

Het profavontuur van VC Vlissingen/VCV Zeeland duurde slechts twee seizoenen. Door financiële perikelen werd na het seizoen 1991/1992 geen licentie meer afgegeven door de KNVB.

Lees ook: