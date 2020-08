Vissers uit Arnemuiden halen unieke slagtand van bosolifant op

Bemanningslid Henry Caljouw haalt wel vaker fossielen boven water, maar zo'n exemplaar had hij nog niet eerder gezien. De slagtand blijkt afkomstig te zijn van een bosolifant. Het dier leefde 125.000 jaar geleden.

Heel bijzonder

De tand weegt zestig kilo, is 237 centimeter lang en zo goed als volledig in tact. "Zoiets exclusiefs heb ik nog nooit meegemaakt. Zover ik weet is een slagtand van een bosolifant ook nog niet eerder opgevist. Een slagtand of een kies van een mammoet komt wel eens voor. Dit is wel heel bijzonder voor ons", aldus Caljouw.

Het opvissen gebeurde 's nachts voor de Belgische kust. Caljouw: "We zien graag vis in onze netten zitten, maar dit zien we ook heel graag! Dan denken we meteen: een slagtand, dat is kassa, kassa!"

Bosolifant De bosolifant was een grote olifant die werd gekenmerkt door nauwelijks gebogen en naar beneden gerichte slagtanden. De bosolifant kon een schouderhoogte van 370 cm bereiken. Zo'n grote stier had dan slagtanden van zeker 240 cm. Deze olifantensoort leefde in Europa en West-Azië in bosrijke gebieden. In Nederland kwam hij gedurende de warmere perioden voor, maar tijdens de koudere perioden trok hij zich naar het zuiden terug. In Nederland worden van bosolifanten voornamelijk kiezen en kiesfragmenten gevonden. Enkele vindplaatsen van kiezen zijn de Maasvlakte, Neede, Rhenen, de Belvédèregroeve in Maastricht en de Zuidelijke Bocht van de Noordzee.

De slagtand ligt nu bij het Urker bedrijf North Sea Fossils dat fossielen verzamelt en schoonmaakt. De visser hoopt dat hij daarna te bewonderen is in een Nederlands museum. "Dan kan ik er ook nog eens naar kijken!"

Mammoetsteppe

Vissers op de Noordzee hebben regelmatig een fossiel uit de verschillende ijstijden als bijvangst in hun net zitten. Dat komt omdat de Noordzee tijdens de ijstijden voortdurend droog lag en een mammoetsteppe was.