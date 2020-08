Door droogte en warmte meer groene vleesvliegen

Er is volgens Traas een aantal oorzaken aan te wijzen waarom er veel meer groene vleesvliegen zijn op dit moment. "Ten eerste komt het natuurlijk doordat we langdurige droge periode achter de rug hebben. Hierdoor spoelt er niets weg, blijft alles liggen en heeft de groene vleesvlieg veel meer mogelijkheden om eitjes te leggen." Daarnaast zorgt het warme weer van de laatste tijd ervoor dat het proces van eitje naar larf tot vlieg wel vier keer zo snel gaat. "En door de hoge temperaturen overleven veel meer larven, waardoor er ook meer vliegen zijn", aldus Traas.

Kliko is een boosdoener

Het gebruik van de groene kliko is ook een reden waardoor er meer vliegen zijn. Traas: "Mensen gooien afval in kliko, dat ligt er maximaal twee weken en wordt dan geleegd. Maar doordat er nog wat restjes achterblijven heeft de groene vleesvlies een kans om eitjes te leggen."

Om de overlast te beperken zijn er volgens Traas een aantal opties: "Je moet in deze periode het afval goed in plastic verpakken, zodat het geen geuren verspreidt en de vliegen niet bij het afval kunnen. Ook de groene kliko elke keer goed schoonmaken wanneer hij is geleegd. Je weet dan zeker dat er geen restjes vlees, etc. achterblijft."

Geef niet teveel honden- en kattenvoer

Daarnaast heeft hij een tip voor de honden en kattenbezitters. "Geef niet teveel voer, zodat er niets achterblijft in de bak. En maak de bak daarna meteen schoon. Ook dit helpt om te voorkomen dat de vliegen eitjes kunnen leggen."

Volgens Traas zijn er ook genoeg hulpmiddelen die voorkomen dat je overlast hebt van de groene vleesvlieg en vliegen in 't algemeen. "Je kan bijvoorbeeld gebruik maken van vliegenvangzak. Heeft een bepaalde geur waardoor ze aangetrokken worden, vliegen in de zak, maar kunnen er niet meer uit. Ook kun je een vliegenpot ophangen in de tuin. Werkt eigenlijk op dezelfde manier. Ze vliegen erin, maar kunnen er niet meer uit."

De groene vleesvlieg behoort tot de orde van de vliegen en muggen en is familie van de bromvlieg. Hij wordt ook wel de groene aasvlieg genoemd. Het zijn grote vliegen waarvan de larven hoofdzakelijk in rottend materiaal, bij voorkeur vlees, leven. In Nederland en België komen ongeveer 80 soorten vleesvliegen voor. De groene vleesvlieg is ongeveer 1-1,5 cm lang en heeft een heldere, metaalachtig glanzende kleur, variërend van blauwgroen tot goudkleurig. De ogen zijn donkerbruin tot rood van kleur.

Ook bij het barbecueën moet er voorzichtig omgegaan worden met de groene vleesvlieg. Om te voorkomen dat zo'n vlieg over je vlees loopt en eitjes legt op je biefstuk waardoor je eventueel ziek kan worden, heeft Traas één advies: afdekken. "Het ziet er misschien niet zo uitnodigend uit, maar je hebt tegenwoordig vliegenkappen die je over je vlees kan zetten. Zo blijft het vlees en degene die het opeet beschermt."