Istvan na vijf maanden lockdown nu weer minstens drie weken in quarantaine

Istvan Bakx hoopt met Ajax Cape Town alsnog de Zuid-Afrikaanse titel te pakken (foto: Istvan Bakx)

Istvan Bakx hoopt in Gauteng met zijn ploeg Ajax Cape Town de Zuid-Afrikaanse titel te pakken. Om te voorkomen dat de spelers besmet raken met het coronavirus of elkaar aansteken, zitten zij de komende drie weken vast op hun hotelkamer. Elke ploeg heeft een verdieping in een hotel toegewezen gekregen en daar mag niemand anders komen. Zenna is benieuwd hoe dat gaat zijn voor de spelers. "Ik hoop dat ze toch nog af en toe even buiten mogen gaan wandelen of iets dergelijke, want anders worden het wel hele lange dagen.

Het gezin Bakx is de lockdown goed doorgekomen. "Voor ons was het wel gezellig dat hij zoveel thuis was", legt Zenna uit. Als gezin hebben ze in die periode veel leuke dingen gedaan. "Je kan hier ook niet de hele dag binnen zitten, dan word je gek."

Terug naar Nederland

Istvan, Zenna en hun twee dochtertjes komen na afloop van de competitie weer naar Nederland, iets waar Zenna wel naar uitkijkt. "We mochten de straat bijna niet op, zeker niet met kinderen. Dus op een gegeven moment kijk je dan wel weer uit naar weer wat mensen van thuis om je heen."

Op die terugkeer moet ze nog een maandje wachten. Maar dat komt wel goed, denkt ze. "Het is hier een hele mooie winter en er zitten nog andere Nederlandse voetbalvrouwen in de buurt, dus daar zal ik wel mee optrekken. Ik kom m'n dagen wel door."

Luister hieronder naar het gesprek met Zenna:

Zenna over haar laatste maand in Zuid-Afrika