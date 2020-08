Bij terrasbezoek eerst QR-code scannen, vragenlijst invullen en dan pas aan het bier

(foto: Omroep Zeeland)

QR-code

Bij café's De Tympaan en Brooklyn in Middelburg kan er sinds maandag bij de entree van het terras een QR-code worden gescand. De cafébezoeker komt dan terecht in een zogenaamd checkin-gesprek waarin vragen over de gezondheid worden gesteld. Thomas van Raaij van café De Tympaan: "Dit was voor ons de beste oplossing. Dit is de triage die je altijd moet doen. Wij zetten daar geen extra personeelslid voor neer, maar laten mensen het zelf invullen op een website."

De maatregel werd vorige week aangekondigd door premier Mark Rutte. Het was al verplicht om je plek te reserveren, vooraf of aan de deur. Het is overigens niet verplicht om je contactgegevens achter te laten. Sterker nog: vandaag benadrukte het ministerie van Economische Zaken nog maar eens dat het niet willen afstaan van contactgegevens geen reden mag zijn om mensen op bijvoorbeeld een terras of in een kroeg te weigeren.

Lees ook:

Bij de twee café's in Middelburg worden de gegevens die mensen achterlaten dertig dagen bewaard en daarna worden ze gewist. "Er wordt niets mee gedaan in die dertig dagen, mits de RIVM of de GGD ze nodig hebben in verband met een corona-uitbraak", aldus Van Raaij.

Beetje overdreven allemaal

Twee meiden bij de ingang van het terras staan puffend en steunend de lange vragenlijst op hun telefoon in te vullen. "Heb jij verhoging gehad of koorts? Nee toch?". "Ik vind het eigenlijk wel een beetje overdreven allemaal", bekent één van de twee. "We willen gewoon op het terras zitten. Dit gaat toch niet nog heel lang duren hé ...."