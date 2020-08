Voor Kloetinge telt dit seizoen één doel: kampioen worden

"Ik heb een hele tijd niks gedaan op een voetbalveld, dus dit is weer lekker", zegt Kloetinge-aanwinst Mart de Kroo voor de training. Voor veel voetballers is dit de langste break die ze in hun carrière hebben gehad. De herinnering van de laatst gespeelde wedstrijd in maart is daarom ook verdwenen. "Ik zou oprecht niet meer weten hoe dat ging. Zo lang is het al geleden", vertelt De Kroo.

'Kampioen worden zou fantastisch zijn'

Bij Kloetinge eindigde vorig seizoen nog wat zuurder dan voor andere teams. Op het moment dat de competitie gestopt werd, stond Kloetinge bovenaan in de 1e klasse. Toen uiteindelijk bekend werd dat drie koplopers uit 1e klasse toch mochten promoveren, was Kloetinge op doelsaldo de vierde in lijn en moet het dit seizoen weer in de 1e klasse uitkomen. "Daar wordt nog weleens naar gevraagd, maar dat is gewoon een gesloten boek voor mij. We gaan weer fris van start", vertelt trainer Marcel Lourens.

Kloetinge zal dit jaar die prestatie weer proberen te herhalen. Op welke manier dat gebeurd, maakt Lourens niet zo veel uit "Of we kampioen worden in maart is of in de laatste wedstrijd van het seizoen, maakt me echt niks uit. Als we kampioen worden, zou dat fantastisch zijn". De Bevelandse club heeft nog even tijd om dat niveau te halen, want de eerste competitiewedstrijd is op 19 september.