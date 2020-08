Goedemorgen! Alle contactgegevens verzamelen en buiten slapen vanwege de hitte

Daar hebben Cor en Marleen van de Velde in Hoek wat op bedacht. In plaats van te woelen in een klam bed, slapen zij deze dagen lekker in de tuin. "Vrijdag was onze eerste nacht. Toen ben ik tegen half vier wel terug naar binnen gegaan vanwege de kou maar de nachten erna waren heerlijk", aldus Marleen.

Cor en Marleen hebben vannacht in Hoek buiten geslapen (foto: Marleen van de Velde)

Een andere manier om af te koelen is -in de schaduw- op een terras genieten van een koel drankje. Reserveren in de horeca was al verplicht, maar sinds gisteren word je ook om je contactgegevens gevraagd. Bij café's De Tympaan en Brooklyn in Middelburg kan er sinds maandag bij de entree van het terras een QR-code worden gescand.

Droogte

Een bijeffect van de hitte van de afgelopen dagen -en klimaatverandering in z'n algemeen- is dat Zeeland te kampen krijgt met steeds meer droogte. Dat is vooral lastig voor de boeren, want waar halen zij voldoende zoet water vandaan om hun gewassen te blijven besproeien. Bij boerenbelangenvereniging ZLTO denken ze daar ook over na. Rioolwater lijkt in ieder geval niet de oplossing te zijn.

De voetballers van Kloetinge zijn begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen (foto: Omroep Zeeland)

Wellicht heb je al een aantal wedstrijden gekeken op televisie, maar het kan je haast niet ontgaan zijn: de clubs in het Nederlands betaald voetbal zijn alweer een tijdje bezig met hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar ook de amateurs zijn weer van start gegaan. Gisteravond stond bijvoorbeeld de eerste training bij Kloetinge op het programma.

Koeien zoeken verkoeling in het water op Schouwen-Duiveland (foto: Jo Dingemanse)

Het weer

Opnieuw een hete dag. Het wordt 27 tot 33 graden! De zon schijnt maar er is wel wat bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind.