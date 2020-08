Scaldis Kamermuziek Festival gaat door als mini-evenement

Scaldis Kamermuziek Festival gaat dit jaar toch door (foto: John Bosch)

Op 21, 22 en 23 augustus zijn er concerten in Emmadorp, Groede en Terneuzen. Violist en initiatiefnemer van het festival Mathieu van Bellen is blij. "Het was moeilijk om het originele festival af te zeggen. Maar er blijkt nu toch een mogelijkheid te zijn, in deze huidige situatie, om wat concerten te geven."

Toch levert het festival wel in op publiek. "Evenveel publiek kunnen we niet trekken. In Emmadorp is er een concert in een klein café waar we normaal met veel proppen veertig mensen binnen krijgen, dat kan nu natuurlijk niet." Het concert vindt daar dan ook buiten plaats.

Jongeren en klassieke muziek

Van Bellen heeft het festival in 2013 opgericht om meer mensen te interesseren voor klassieke muziek. Door samen te werken met scholen bereikte hij ook veel jongeren.

Dat is nu tijdelijk weggevallen. "Het is moeilijk op dit moment dingen te plannen. Voor de hele culturele sector is het moeilijk. We weten nog steeds niet wat ons te wachten staat. Het is wel te hopen dat zalen, festivals en musici er nog zijn over een paar jaar."

Pianisten Nathalia Milstein en Nicolas van Poucke, violist Maria Milstein en het Amsterdamse Dudok Kwartet reizen voor het festival naar Zeeuws-Vlaanderen af. Ook Van Bellen zelf treedt op.