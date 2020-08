Wijkverpleegkundige Sanne: 'Een troostende hand of knuffel geven, dat kan nu niet meer'

Wijkverpleegkundige Sanne uit Middelburg, een van de niet-thuiswerkers in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Hoe gingen jullie op pad toen de uitbraak een feit was?

"Er waren beschermingsmaatregelen zoals handschoenen en stoffen mondkapjes -niet de medische- voor ons beschikbaar. We hebben de cliënten en ook hun familieleden en mantelzorgers daarover geïnformeerd. Er was veel begrip voor. Daarnaast was er in een depot materiaal beschikbaar voor als we op bezoek moesten bij iemand die mogelijk besmet was. Dus spatbril, medisch mondkapje, schoentjes, pak, alles volgens protocol. En zolang er geen uitslag was, bleef je daarmee werken."

Was het ook jullie taak om mantelzorgers en familie te verzoeken minder op bezoek te komen bij de cliënt?

"We proberen mensen te informeren over de risico's en het belang van afstand houden. Maar eigenlijk ging het vanzelf dat mensen minder vaak op bezoek gingen. Het contact verliep dan bijvoorbeeld door te zwaaien voor het raam of via de telefoon. Beeldbellen in zo'n situatie is veel fijner, maar veel van de cliënten zijn doof of slechtziend. Je merkte dat het voor veel van hen heel stil werd."

Leidde dat volgens jou tot eenzaamheid bij sommige mensen?

"Er kwam niet alleen minder bezoek; ook de dagbesteding stopte. Er was geen bingo meer, het sjoelen hield op, de pedicure en de kapper kwamen niet meer. En ook op straat werd het opeens stil, dat zagen mensen ook. Sommige cliënten zeiden dan dat ik de enige was die er over de vloer kwam. Anderen waren ook wel angstig. Dan probeerde ik toch wel even om wat langer te blijven, een praatje met ze te maken. Soms liep de planning hier door uit, maar daar was wel begrip voor. "

Sanne is altijd op pad (foto: Omroep Zeeland)

Ben je bang geweest om besmet te raken?

"Nee, wel om anderen te besmetten. In het begin moesten we toch doorwerken als we verkouden waren, tenzij we koorts hadden. Als je dan verdacht werd op besmetting moest je je laten testen. Dat heb ik zelf nooit hoeven doen, ik ben niet verkouden geweest."

Wat vind je moeilijk?

"We hebben een tijd zonder mondkapjes gewerkt, maar gaan inmiddels weer op pad met de stoffen mondkapjes. Na een behandeling heb je altijd een gesprek met de cliënt. Door dat mondkapje ben je dan soms slecht te verstaan, zeker door mensen die hardhorend zijn. Als de cliënt daar zelf toestemming voor geeft, ga ik verder weg staan en doe dat kapje even af."

Wat mis je in deze tijd?

"Er zijn situaties dat je mensen een hart onder de riem wilt steken. Een knuffel geven, een hand op de schouder, fysiek contact kan niet meer. En wat ik ook wel mis is het contact met de collega's. Samen wat drinken en dan de intervisie doen. Nu gaat alles via beeldbellen. En je kunt ook geen handelingen meer op elkaar oefenen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je een bepaalde zwachteltechniek die niet zo vaak wordt toegepast, moet gebruiken. Dat haal ik nu van een YouTube-filmpje."

Let je -vanwege je werk met kwetsbare mensen- extra op met wie je in je privéleven omgaat?

"In het begin heb ik alles heel beperkt gehouden, alleen contact met één vriendin en de mensen in mijn thuissituatie. Nu zijn er wat meer mensen die ik zie en ik vertrouw ze wanneer ze zeggen dat ze niet ziek zijn. Ik ga ook weer naar korfbal. Daar vertrouwen we er op dat je alleen komt als je geen klachten hebt. En ja, ik speel weer een partijtje. Maar als het een wedstrijd is tegen een ploeg uit bijvoorbeeld Antwerpen, dan zou ik dat niet doen."