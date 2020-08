Mollie Mol met haar mobiel moet kinderen waarschuwen

Ieder dier in het boekje maakt iets mee waar kinderen een les uit kunnen trekken. "Rupert de rups eet bijvoorbeeld heel veel blaadjes. Dan wordt hij dik en ik hoop dat kinderen hierdoor het besef krijgen dat heel veel snoepen niet goed voor ze is. De olifant in mijn verhaal wil kunstenaar worden terwijl zijn familie hierop tegen is, toch zet hij door en wordt succesvol. Ik vind het belangrijk voor hun ontwikkeling dat zij op jonge leeftijd zich misschien in deze situatie herkennen en zien wat de mogelijkheden zijn", zegt Harms.

Telefoongebruik in het verkeer

De schrijfster woont vlakbij de Scheldeboulevard in Terneuzen waar ze regelmatig jongeren met de telefoon in de hand ziet fietsen. "Dan maken ze selfies en botsen bijna tegen elkaar op. Ik was nogal geschrokken van het nieuws van een vader die zijn zoon verloor doordat iemand niet oplette in het verkeer omdat hij zat te appen. Dat greep me erg aan en dus wil ik jonge kinderen alvast waarschuwen voor telefoongebruik in het verkeer", vertelt Harms.

De illustratie van Mollie Mol die omver is gereden door een fietser omdat ze op haar mobiel bezig was (foto: Omroep Zeeland)

Het 'slachtoffer' in dat gedichtje in het boek is Mollie Mol. "Ik zag ooit een mol liggen op de dijk en die heeft me geïnspireerd", vertelt Harms. Mollie loopt met de mobiel in de hand naar een filmpje te kijken van vlogger Mier. Ze let niet op het verkeer en wordt aangereden door een fietser. "Het loopt natuurlijk goed af, maar ze belandt wel in het ziekenhuis", zegt Harms.

Racisme

Harms is een jaar bezig geweest met het schrijven van het boek. Van de Black Lives Matters-protesten in Nederland was toen nog geen sprake, maar ze heeft het altijd belangrijk gevonden dat iedereen gelijk behandeld wordt. Daarom is racisme ook een groot thema in de gedichten. "Ik ben vroeger gepest vanwege mijn rode haar en hoorde er niet echt bij. Dat doet pijn", vertelt Harms. "In mijn boek zit daarom een cavia die Mustafa heet en een donkergekleurd elfje."

Anouschka Harms leest in haar sprookjesbos voor uit haar boekje Fantasiewolkjes (foto: Omroep Zeeland)

Het meest belangrijke doel van de schrijfster is kinderen wat vrolijkheid bieden in deze coronatijd. "Het is momenteel een ellendige wereld en kinderen moeten zich ook kunnen terugtrekken in een fantasiewereld waarin corona geen rol speelt", verklaart Harms.

Hobby

Het schrijven van het boekje is begonnen als een hobby, maar Harms heeft er inmiddels al dertig verkocht. "Ik bestel steeds kleine oplages online die ik zelf verkoop via mijn website. Juist omdat het een hobby is wil ik geen landelijke uitgever benaderen vanwege de hoge kosten. Daarnaast hoef ik geen bekende schrijver te worden. Dat zou betekenen dat ik fulltime moet schrijven en een uurtje per dag houdt het juist leuk", aldus Harms.