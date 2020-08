Zeeuwse cultuursector: 'Zolang we één blok vormen, is er hoop!'

Zeeland Nazomerfestival moet het dit jaar doen met minder subsidie (foto: Zeeland Nazomerfestival)

Zorgen over de toekomst zijn er bij de twee festivaldirecteuren zeker. Vorige week kreeg Schoute te horen dat het theaterproductie huis Zeelandia (waar het Zeeland Nazomerfestival onder valt) geen subsidie meer krijgt van het Fonds Podiumkunsten. Een zware tegenvaller, maar het fonds heeft dit jaar gewoonweg niet genoeg geld.

Strijdmodus

Toch valt het Schoute op dat er wel veel geld gaat naar de Randstad. "Zeeland is net als andere kleinere regio's onderbedeeld. De verhoudingen zijn scheef." Hij zit nog wel in de strijdmodus. "We zijn nu op het punt om te laten zien wie we zijn en dat we belangrijk zijn. Dat houdt in: lobbyen."

Het festival krijgt steun van gedeputeerde Anita Pijpelink. Dat vindt Rinus Meesen meer dan logisch. "Terecht, het is de taak van de politiek."

Als een van ons onder vuur komt te liggen, dan moet je als Zeeland een cultureel blok vormen." Rinus Meesen, Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen

Zijn steun krijgt Schoute dan ook. "Als een van ons onder vuur komt te liggen, dan moet je als Zeeland één cultureel blok vormen en samen aan Den Haag laten zien dat wij er ook nog zijn."

Meesen vindt het dan ook niet vervelend dat er momenteel veel aandacht is voor het ZNf. "Als culturele sector hebben we een grote gunfactor voor elkaar. We moeten wel een spreekbuis hebben. Henk is zo'n voorbeeld waar we allemaal achter gaan staan."

Festival Zeeuwsch-Vlaanderen wil dit jaar weer volle zalen (foto: Omroep Zeeland )

Meesen maakt zich ook zorgen. Niet over subsidies of sponsorgelden, maar over het coronavirus. "We blijven positief, maar we zijn wel erg afhankelijk van anderen of alles door kan gaan."

Volle zalen

Met zijn Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen gaat hij in september en oktober opnieuw voor volle zalen. "We houden natuurlijk wel rekening met alle maatregelen. Het is belangrijker dat de bezoekers zich veilig voelen. We kiezen bijvoorbeeld voor twee concerten in de middag en avond. Zodat we wel evenveel bezoekers kunnen verwelkomen."

Het Zeeland Nazomerfestival zet juist in op kleinere voorstellingen. Schoute: "Daar komen weer hele leuke initiatieven van. Iedereen staat te popelen om weer het podium op te gaan." Toch zal hij niet veel verdienen aan de voorstellingen. "We hebben een extra bedrag gehad van de overheid vanwege corona, daarvan kunnen we de kleine voorstellingen betalen. Je verdient er helemaal niets mee."

Positief blijven

Ondanks alles blijven de twee wel positief. Ook over tien jaar verwachten ze nog steeds een festival neer te zetten. Schoute: "Cultuur zal nooit verdwijnen!" Meesen vult hem aan: "We blijven zoeken naar alternatieven. Het belangrijkst is het om positief te blijven."

