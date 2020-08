Geen plons in de zee, maar de hele dag koel met je neus in de boeken

Marinka en haar vierjarige dochter Fleur hebben net wat boekjes uitgezocht. "We vinden het heerlijk om hier 's ochtends te zijn", vertelt de moeder. "We hebben boekjes nodig voor voor het slapengaan en kunnen hier uren zitten. Lekker toch, in de koelte als het buiten zo warm is?" Ook dochter Fleur knikt driftig 'ja'. "Nu moet je voorlezen mama!"

HZ-studenten zoeken verkoeling in de bibliotheek. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens medewerker Maringe Vogel komen veel moeders 's ochtends met de kinderwagen naar de bibliotheek. Niet alleen om de kinderen voor te lezen, maar ook om hun kinderen een dutje te laten doen. "De kleintjes kunnen hier natuurlijk veel beter slapen dan thuis in de hitte", vertelt Vogel.

Studenten ook op zoek naar verkoeling

Niet alleen moeders met kinderen zoeken verkoeling in het met boeken gevulde Middelburgse gebouw. Ook studenten hebben hun plekje gevonden. "Gisteren en vandaag zoek ik de koelte op in de bibliotheek. Vooral gisteren zat het hier helemaal vol met studenten, maar ja, ik geef ze groot gelijk. Dit is natuurlijk veel fijner studeren dan op zo'n hete studentenkamer", vertelt een van de studenten.

Volgens medewerker Kees Davidse is het in de bibliotheek zo'n tien graden koeler dan buiten. "Heerlijk werken zo", beaamt hij. "Je ziet het aan iedereen, mensen houden het buiten niet vol en komen hier naar toe. Je kunt hier natuurlijk lekker koud water pakken en rustig lezen, leren of muziek luisteren."