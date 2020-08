Voor Jan Poortvliet eindigde het profavontuur met Vlissingen in een deceptie: 'Een hel om naar Zeeland te rijden'

(foto: Omroep Zeeland)

Wat kan jij je nog herinneren van die wedstrijd tegen RBC?

Poortvliet: "Er was aardig wat publiek, meer dan 4000 als ik het me goed herinner. Er hing die dag echt een hele leuke sfeer. RBC was toen ook een hele leuke tegenstander. Pierre van Hooijdonk deed daar bijvoorbeeld mee. En het was nog een aardige wedstrijd ook die wij dan met 2-0 wonnen."

Jij zat in de afrondende fase van je carrière. Van alles mee gemaakt: prijzen gewonnen, in het buitenland gespeeld, WK-finale. Hoe was het dan om aan de Irislaan met een Zeeuwse club profvoetbal te spelen?

"In eerste instantie dacht ik: mooi. Profvoetbal in Zeeland. Dit gaat echt van de grond komen, dit gaat goed. Maar het werd een deceptie als je twee jaar later alweer afdruipt."

Hoe kijk jij nu terug op het profvoetbalavontuur van Vlissingen?

"Het was niet echt leuk. Op een gegeven moment was het voor mij echt een hel om naar Zeeland te rijden. Alles eromheen maakte het jammer. We gingen ook steeds minder presteren en daardoor werd het ook steeds minder leuk."

Jan Poortvliet was de vedette van VC Vlissingen. Met een WK-finale (1978) achter zijn naam wilde hij in Zeeland er nog één keer voor gaan. Na zijn carrière werd Poortvliet trainer. Hij trainde tal van clubs in de Eerste Divisie. Had een kort avontuur in Engeland en China, maar is op dit moment trainer van amateurclub Nuenen. Ook traint hij een jeugdteam van FC Eindhoven.

Denk je dat het nog kan profvoetbal in Zeeland?

"Het kan absoluut. Alleen je moet dan goed beginnen. Bijvoorbeeld met de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) dat al jaren aan de weg timmert. Daar komen nog steeds talenten vandaan die bij grote clubs terechtkomen. Het zou mooi zijn als dat project een vervolg krijgt met een club die in het betaald voetbal wil stappen. Waarom kan het bijvoorbeeld in Heerenveen wel en in Zeeland niet?"

In IJsland hebben ze ongeveer evenveel inwoners als in Zeeland, zij konden zelfs naar een WK.

"Moet je kijken. Alles heeft te maken met beleid, goede trainers. Niet te snel willen, maar eerst opbouwen. Stapje voor stapje. Eerst moet je kijken hoe je weg kan blijven uit de degradatie, dan klimmen naar de positie halverwege op de ranglijst en dan eens voor een periode meedoen. Als je dat kan bereiken, gaat het automatisch leven."

Het profavontuur van VC Vlissingen/VCV Zeeland duurde slechts twee seizoenen. Door financiële perikelen werd na het seizoen 1991/1992 geen licentie meer afgegeven door de KNVB.

