Aantal nieuwe coronabesmettingen afgenomen

Impressie van het nieuwe coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

Deze cijfers zijn gebaseerd op de wekelijkse update door het RIVM. In de gemeente Tholen zijn vier nieuwe besmettingen bijgekomen en op Schouwen-Duiveland drie. Ook in Sluis waren er drie. In Terneuzen en in Goes heeft het RIVM zelfs twee eerder gemelde besmettingen uit de statistiek verwijderd omdat ze er onterecht in waren opgenomen.

Golf

Onderstaande grafiek laat de golfbeweging van het coronavirus per eiland zien. Terwijl die op de Bevelanden (de voorgaande weken vooral merkbaar in Goes) inmiddels tot nul geslonken is, lijkt die op Walcheren nog steeds krachtig.