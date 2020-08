Flinke operatie voor Adrz: inhaalslag van 3500 uitgestelde ziekenhuisafspraken

De afsprakencentrale in het Adrz in Goes is de afgelopen weken enkel in de ochtend bereikbaar geweest om in de middag op volle sterkte iedereen te kunnen bellen die nog een afspraak had staan in het ziekenhuis.

Als de inhaalslag is gemaakt kunnen ook nieuwe- en vervolgafspraken weer volgens plan verlopen. Sjanie van Holten, bedrijfskundige manager bij het Adrz benadrukt dat mensen die nog geen bericht hebben gekregen deze week bericht krijgen om hun afspraak in te halen. Zelf bellen kan ook, maar dan enkel in de ochtenduren. Online kan er ook een afspraak worden gemaakt.

Compliment voor de Zeeuwen

Behalve dat we ons dus geen zorgen meer hoeven maken om onze ziekenhuisafspraken in de nabije toekomst wil Sjanie Van Holten de Zeeuwen ook een compliment geven.

Ze was aangenaam verrast dat de Zeeuwse bevolking zo goed meewerkte en begripvol was de afgelopen weken.