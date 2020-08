Corona zorgt voor drukte bij de dierenambulance

Egels en duiven in nood worden afgeleverd bij vogelopvang De Mikke in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar worden vooral veel egels door de dierenambulance opgehaald. Onder de egels waart een ziekte rond. "Maar het is ook gewoon de tijd van het jaar", legt Evelyn uit. Zij zit samen met Lisa op de dierenambulance op Walcheren en de Bevelanden. "Heel veel dieren worden nu geboren en ze vallen nou eenmaal weleens uit hun nest."

Zielig

Een van de laatste meldingen waar de vrouwen naartoe moeten, is een jong egeltje dat gevangen zit in een verzonken voortuin. "We hebben hem twee keer bij z'n moedertje teruggezet, maar hij wil niet", omschrijft de melder de situatie. Het egeltje loopt al een paar dagen rondjes in de bak en het lukt hem niet omhoog te klimmen. "Ik vind het zielig voor zo'n diertje."

Egeltje dat wordt afgeleverd bij De Mikke (foto: Omroep Zeeland)

Evelyn en Lisa leveren het egeltje af bij vogelopvang De Mikke in Middelburg, Nu wel, maar niet elk egeltje wordt automatisch meegenomen door de dierenambulance. "Vaak denken mensen als ze een egel overdag zien lopen dat het diertje ziek is, maar er zijn ook moeders die de hele dag druk bezig zijn met eten zoeken voor hun kleintjes", legt Evelyn uit. Het hoeft dus niet altijd slecht te zijn. "Maar houd het wel in de gaten", voegt Evelyn eraan toe.

Bij De Mikke worden de tot op dat moment geredde diertjes afgeleverd. De oogst staat op twee egeltjes, twee volwassen duiven en twee duivenkuikens. Op dat moment komt de laatste melding van de dag binnen. In 's-Heer Abtskerke zijn twee duivenkuikens gevonden, waarvan er een al overleden is.

Schoteltje water

Het levende duivenkuiken ziet er nog goed uit en is nog levendig. "Maar je moet ze ook niet te lang buiten het nest houden", voegt Evelyn toe.

Ook deze melder had nog wat vragen over een egeltje dat hij had gezien en hij kreeg een duidelijk advies van de dames van de dierenambulance: een schoteltje water neerzetten. "Gaan we dat gewoon doen", zegt de melder bij het afscheid.

Geredde duiven (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de werkdag van Lisa en Evelyn er op papier al op zit, moeten zij toch nog eerst langs het kantoor van de dierenambulance en de wagen schoonmaken. Zo'n laatste melding van een duif dan maar laten gaan om op tijd klaar te zijn, is geen optie voor de dames. "Dat is voor die dieren ook niet fijn", sluit Lisa af.

Luister hieronder naar het verslag van een middagje meerijden met de dierenambulance:

