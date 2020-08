'Spookverhalen' over corona maken quarantaineverplichting nodig volgens Zeeuws Kamerlid

Joba van den Berg tijdens een debat in de Tweede Kamer (foto: ANP)

Het CDA-Kamerlid is blij dat minister Hugo de Jonge mensen verplicht die in nauw contact zijn geweest met een coronapatiënt om in quarantaine te gaan. "Met zo'n virus valt niet te spotten. Ik krijg van veel mensen mailtjes dat ze niet meer naar buiten durven omdat anderen de regels aan hun laars lappen."

Toch wil ze dat meer gecommuniceerd wordt over waarom de quarantaineverplichting nodig is. "Er gaan nog te veel spookverhalen rond. Het moet daarom duidelijk worden gemaakt waarom zo'n maatregel belangrijk is."

Normaal heb je in reces een paar weken vakantie. Die zijn er vanwege corona bij ingeschoten" Joba van den Berg, CDA-Kamerlid

De Tweede Kamer komt vandaag terug van reces voor het debat. Toch heeft Van den Berg niet écht vakantie gehad. "Normaal heb je in reces een paar weken vakantie. Die zijn er vanwege corona bij ingeschoten." Vanwege het toenemende aantal besmettingen bereidt ze zich voor op een lang debat.

'Mbo'ers moeten capaciteitsprobleem oplossen bij GGD'

Daarnaast wil ze namens het CDA ook nog een andere oproep doen: zet mbo'ers in voor het capaciteitsprobleem bij de GGD. Volgens haar wordt er nu nog te veel gekeken naar mensen met een hbo-opleiding, terwijl een hoger opleidingsniveau niet per se nodig is voor het uitvoeren van testen en voor bron- en contactonderzoek.

De ChristenUnie wil dat het kabinet met België overlegt over de quarantaineregels voor Belgen die in Zeeland zijn geweest. De Belgische code oranje voor Zeeland is lastig voor ondernemers en bemoeilijkt familiebezoeken in de grensstreek, aldus de fractie.