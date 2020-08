Beveiliger Benjamin: 'Werken tijdens corona leverde mij jaren ervaring op'

Beveiliger Benjamin van Dalen is gedetacheerd bij Zeeland Refinery (foto: Delta Safe)

Waar moet ik dan aan denken?

"Ik moet de risico's beperken in de breedste zin van het woord. Zoals gevaar en dreiging voorkomen voor mens, milieu en de raffinaderij. Samen met ons team zorgen wij ervoor dat de bedrijfs- en overheidsregels en de procedures worden nageleefd. Daarnaast rapporteer ik dagelijks aan het hoofd beveiliging van Zeeland Refinery over alle activiteiten van de sectie veiligheid en alle diensten gericht op bewaken, eerste hulp, onderdrukking van calamiteiten en activiteiten die met de onderhoudstop te maken hebben. Ook neem ik de planning van onder meer beveiligers, toezichthouders en verkeersregelaars voor mijn rekening."

Heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat je werk is veranderd?

"Er is veel meer werk. Maar door de crisis ben ik ook frustratie tegen gekomen. Het was wel een enorme uitdaging om samen met alle medewerkers ervoor te zorgen dat de onderhoudsstop door mocht en kon gaan. Dat is goed verlopen."

En sowieso bij Delta Safe?

"Alhoewel ik al vijf jaar gedetacheerd ben bij Zeeland Refinery, weet ik dat er grote opdrachten, zoals evenementen, geannuleerd zijn wegens corona. Daarnaast zijn er juist extra krachten nodig om de regelgeving rondom corona te handhaven. Dit zorgt weer voor extra opdrachten voor het bedrijf."

Hoe is het om niet thuis te werken in deze tijd?

"Gelukkig zit ik niet alleen op kantoor. De eindverantwoordelijke beveiligingsofficier zit tegenover mij. Maar met z'n tweeën redden wij het ook niet altijd. Het komt helaas weleens voor dat wij mensen nodig hebben die door corona thuiswerken. Soms is het prettig of zelfs noodzakelijk even bij je collega het kantoor binnen te stappen. Die zit dan thuis."

Is de sfeer anders op het werk?

"De sfeer is wel veranderd, ja. Het aanpassen aan de coronacrisis kost iedereen veel energie. Daarnaast zijn er veel ingrijpende nieuwe regels bijgekomen waar we ons aan moeten houden. Denk aan het afstand houden, verplicht richtinglopen en rijden of continu je gelaatsscherm naar beneden houden. Beperking in je vrijheid levert altijd weerstand op."

Is er wel begrip bij de opdrachtgevers?

"Er is volop begrip. Andere bedrijven zijn zelfs komen kijken hoe wij het doen en gebruiken ons als voorbeeld. De opdrachtgever Zeeland Refinery doet er alles aan om een veilige werkplek te creëren en om de medewerkers veilig naar huis te laten gaan. We doen er hier ook alles aan om de werknemers een veilig gevoel te geven."

Wat betekent de crisis voor jou?

"De crisis betekent voor mij een periode waarin ik continu moest schakelen om alle aanpassingen te kunnen doorvoeren omtrent corona. Ook was het een periode waarin we regelmatig moesten innoveren. Een tijd om elkaar te blijven motiveren en door te zetten waar nodig. Ondanks corona, wat heel vervelend is voor de maatschappij, was het voor mij een heel leerzaam proces en goed voor mijn eigen ontwikkeling. Ik denk dat ik hier grote stappen gemaakt heb en misschien zelfs wel binnen zeven maanden, jaren van ervaring heb opgedaan."

Zijn er collega's besmet geraakt?

"We hebben absoluut het "geluk" gehad dat er bij ons niemand besmet is geraakt. Uiteraard proberen we de kans om besmet te raken zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door preventieve maatregelen te nemen om corona in ieder geval buiten de deur te houden. Zoals de temperatuur opnemen van alle medewerkers. Verder hebben we de gebouwen en het terrein coronabestendig gemaakt. Zelf ben ik niet bang om besmet te raken, maar ik zou het niet willen."