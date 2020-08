Bijna iedere dag één Zeeuws kind vermist: zo gaat de politie te werk

"Of een kind kwijt of vermist is, hangt helemaal af van de situatie", legt Van Tol uit. "Sommige ouders spreken van een vermissing en bellen de politie als ze hun kind een kwartier uit het oog zijn, anderen bellen na een dag. Dat is een groot verschil, maar we behandelen de meldingen allemaal hetzelfde."

Het protocol

Op het moment dat een ouder naar de politiemeldkamer belt om een vermissing te melden, wordt de melding doorgegeven aan de surveillancedienst. "Die gaan vaak gelijk al langs bij de ouders om een beeld te krijgen van de situatie. Zo kunnen wij oordelen wat we moeten doen, hier zijn verschillende protocollen voor", vertelt Van Tol.

Amber Alert wordt door de politie gebruikt om op landelijk niveau een kind op te sporen. (foto: ANP)

"We kijken altijd: waar is het kind voor het laatst gezien? Wat zijn de bijzonderheden en omstandigheden waar we mee aan de slag gaan? Ondertussen kijken we of er een foto van het kind beschikbaar is, of we daar iets mee kunnen doen."

Sociale media als opsporingsmiddel

De laatste jaren maakt de politie vooral gebruik van sociale media, zoals Facebook en Instagram, maar ook TikTok, om vermiste jongeren op te sporen. "We attenderen de ouders bij het vragen van een foto er wel op, dat wanneer wij deze op het internet plaatsen, er geen weg terug is. Berichten worden veel gedeeld en je zou de foto zomaar jaren later weer tegen kunnen komen. Dat is wel iets om over na te denken", waarschuwt Van Tol.

99 procent van de vermiste jongeren in Zeeland heeft psychische klachten" John Van Tol, coördinator Vermiste Kinderen, politie Zeeland-West-Brabant

"Ook Burgernet helpt goed bij het opsporen van kinderen", zegt Van Tol. Burgernet is een app en een website waarop de politie signalementen kan afgeven van gezochte mensen. Iedereen kan op de berichtjes van de politie op Burgernet reageren. "En dat werkt ontzettend goed. Zo zet je eigenlijk de hele buurt in om uit te kijken naar een vermist persoon", legt Van Tol uit.

"Krijgen wij het idee dat de vermissing zo ernstig is dat we naar een landelijk niveau moeten opschalen, dan zenden we een Amber Alert uit. Die ken je van het bericht dat je binnenkrijgt op je mobiele telefoon." Maar, volgens Van Tol gaat zo'n bericht niet zomaar de deur uit. "Een Amber Alert brengt een hele organisatie met zich mee. We moeten bijvoorbeeld dan ook een callcenter in gaan richten voor de tips die we binnenkrijgen. Dan ga je met zo'n vijftig man aan de slag."

Urgente vermissingen

"Bij kinderen onder de dertien jaar spreken we van een urgente vermissing. Deze vermissingen vinden vooral plaats in de zomer", vertelt Van Tol. "Mensen gaan dagjes weg naar het strand, nemen de kleintjes mee, letten even niet op en weg is het kind." De strand- en kustwacht wordt dan als eerste ingezet en meestal worden die kinderen al gevonden voordat de politie op het strand aanwezig is.

Toch zijn dat niet de meest voorkomende vermissingen. "De meeste vermiste kinderen of jongeren in Zeeland lopen weg uit een instelling. 99 procent van de vermiste jongeren in Zeeland heeft psychische klachten."

Speciale familie-agent

Voor de politie is het belangrijk om kinderen zo snel mogelijk bij hun ouders of verzorgers terug te brengen. "Al die tijd die er tussen zit, is gevaarlijk, vooral voor jonge kinderen. Maar ook de ouders zitten natuurlijk lang in ongerustheid." Daarom heeft de politie in het geval van een vermissing een familie-agent aangesteld, die 24 uur per dag aanspreekbaar is voor het gezin dat het kind kwijt is.

"We merken dat dat erg op prijs gesteld wordt, zo'n familie-agent", zegt Van Tol. "Je hebt als ouder het gevoel dat je serieus genomen wordt, dat wij er voor je zijn. En als we dan eenmaal het kind weer bij de ouder of verzorger hebben teruggebracht, krijgen we enorm veel dankbaarheid. Dat is prachtig."