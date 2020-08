'Drenthe is net Zeeland, maar dan zonder zee'

Grootste hunebed in Drenthe (foto: Omroep Zeeland)

Eigenlijk is Drenthe net Zeeland, maar dan zonder zee. Dat concludeert Astrid Crum van Marketing Drenthe. "Beide provincies zijn aantrekkelijk voor toeristen. Het is er rustig, ideaal voor fietsers en er wonen gemoedelijke mensen."

Culinair

Oud-inwoner van Zeeland Henk Slabbekoorn woont tegenwoordig in Assen. Hij werkte op de sportredactie van Omroep Zeeland maar verhuisde voor de liefde. Hij beaamt de vergelijking tussen de provincies. "Al is de zee natuurlijk wel een grote ontbrekende factor. En Zeeland is ook wel een stuk culinairder."

De kans dat je daar een Schotse hooglander tegenkomt, is groter dan een mens" Henk Slabbekoorn, ruilde Zeeland in voor Drenthe

Volgens Crum heeft Drenthe inderdaad ook andere dingen te bieden dan Zeeland. "De mooie natuur is een overeenkomst, maar de natuur zelf is niet met elkaar te vergelijken. Wij hebben grote natuurgebieden, bossen, hunebedden, weides en plassen om in te zwemmen als alternatief voor de zee."

Natuurgebieden

Ze noemt Balloërveld als voorbeeld van een groot natuurgebied. "Daar kan je uren lopen zonder iets of iemand tegen te komen. Dat vind ik nog altijd bijzonder aan onze provincie." Dat herkent Slabbekoorn. "Mijn tuin grenst aan het natuurgebied. De kans dat je daar een Schotse hooglander tegenkomt, is groter dan een mens."

En dan heb je natuurlijk nog de hunebedden. Crum: "Je moet een hunebed hebben gezien als je in Drenthe bent. Ik zou ze niet allemaal bekijken, in Thailand heb je na drie tempels ook genoeg tempels gezien. Maar de grootste in Borger is zeker een aanrader."

Drenthe heeft zelfs een eigen Hunebed Highway (foto: Omroep Zeeland)

Een plek die zeker moet worden bezocht volgens de twee Drenthe-deskundigen is Veenhuizen. Volgens Crum heeft het dorp een bijzondere geschiedenis. "Veenhuizen is namelijk een van de voormalige Koloniën van Weldadigheid. Daar werden 'paupers' naartoe gebracht als sociaal experiment. Het doel was om af te komen van armoede. Op de huizen in het dorp zie je nog spreuken staan die mensen leerden om zich netjes te gedragen."

Geen winkelsteden

Voor winkelen moet je daarentegen niet naar Drenthe komen, geeft Slabbekoorn toe. "Drenthe is niet een provincie van grote steden. Als je wilt winkelen moet je naar Groningen, wat maar twintig minuutjes rijden is vanaf Assen, of Zwolle."

Maar de beste tip die hij kan geven is het hele feest rondom de TT Assen. "Dat is het carnaval van het noorden. Veel Assenaren hebben nog nooit een wedstrijd gezien, maar het is dan wel een groot feest in de binnenstad. Toch jammer dat de TT vanwege corona dit jaar niet door kon gaan."

Zeeuwse Kamer over Drenthe