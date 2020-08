Geen sneeuw en ijzel, maar toch gaan strooiwagens de weg op om zout te strooien

Kantonnier Martin Bakker van Waterschap Scheldestromen is om 7.30 uur al druk bezig zout in de strooiwagen te laden. "Er gaat vandaag makkelijk 1.200 kilo zout doorheen", vertelt Bakker. Op het depot van het waterschap bij Wissenkerke ligt de zoutvoorraad, normaal gesproken bedoeld om in de winter tegen gladheid te strooien.

Net geasfalteerde wegen

"Het is best bijzonder om nu zout te strooien", vervolgt Bakker. "Maar het is ook hard nodig op die wegen die net geasfalteerd zijn. Die hebben een soort lijmlaag van bitumen die los kan laten bij extreme hitte als er zwaar verkeer over rijdt. Dan krijg je van die zwarte plekken en opkruiend asfalt."

Gestrooid zout op het asfalt (foto: Omroep Zeeland)

Via de Dorpsdijk van Wissenkerke wordt koers gezet naar de Groeneweg, in de polder richting Kortgene. De strooiwagen strooit twee keer zoveel zout als in de winter. "Het zout onttrekt vocht uit het asfalt. Dat verdampt en dan koelt het asfalt weer af", aldus Bakker.

Zand en steentjes

In plaats van zout zou ook zand of steentjes kunnen worden gebruikt. "Maar dan moeten we overal borden plaatsen en moeten fietsers extra opletten", zegt Bakker. "Bovendien koelen die het asfalt onvoldoende af. Daarom toch maar zout."

Na de Groeneweg worden de vers geasfalteerde wegen Zuidlangeweg, Zuidweg, de Oudedijk en de Katse Groeneweg gestrooid. Dan is het al tijd om het zout van de strooiwagen bij te vullen. "We strooien zo ook nog op Zuid-Beveland, richting Wolphaartsdijk", aldus Bakker.

Zomer of winter

Strooien in de zomer, het blijft vreemd, vindt ook de Bevelandse kantonnier. "Ik strooi toch liever in de winter, als het glad is. Dit voelt toch een beetje raar. Maar het blijft wel nodig."