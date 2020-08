Voormalig Vlissingen-aanvaller Dos Santos snapt niet dat er geen profclub meer is in voetbalgek Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

Hoe kijk jij terug op die eerste wedstrijd tegen RBC?

"Er was echt veel publiek aanwezig. Ik las later dat het er rond de 5400 toeschouwers waren. Ik baalde wel heel erg dat ik als wissel moest beginnen. Dat weet ik nog goed. Maar we wonnen die wedstrijd en dat was eigenlijk een superbegin."

Jullie kwamen vroeg op voorsprong door een treffer van Remco van Keeken. Hoe werd die treffer op de bank beleefd?

"Iedereen was heel blij. We waren ook echt een hecht team. We hadden een paar leiders zoals Jan Poortvliet en Harry van den Ham, maar het was echt niet zo dat de wissels baalde dat we scoorden. Het was echt een gezellige groep."

Had jij zien aankomen dat je als wissel moest beginnen?

"Jawel. Ik was in die tijd nog een beetje eigenwijs en ik was af en toe nog een beetje in gevest met trainer Jo Jansen. Die had iets in zijn hoofd en daar moet je je dan naar schikken. Dat weet ik nu, maar daar was ik toen te eigenwijs voor."

Celso Dos Santos werd geboren in Paramaribo en verhuisde in zijn jeugd naar Nederland waar hij in de jeugdopleiding van Ajax speelde. Na zijn carrière is hij zich gaan richten op de golfsport. Dos Santos is golfleraar en werd in 2019 Nederlands kampioen tweezijdig golfen.

Jij werd gehuurd van Cercle Brugge. Is die verhuurperiode geworden wat je had verwacht?

"In het begin ging het heel goed, maar daarna begon ik te sukkelen met mijn heupblessure en dat heeft me uiteindelijk ook mijn carrière gekost. Ik had gewoon, blijkt achteraf, al een slechte heup en ik heb nu 30 jaar later ook al een kunstheup. Je moet gewoon fit zijn of je nou een modelprof ben of niet. Maar ik had gewoon eerder moeten stoppen met voetbal. Nu ben ik tot mij 36e doorgegaan."

Jij komt niet uit Zeeland. Hoe kijk jij tegen de situatie aan dat in deze provincie nooit meer profvoetbal is geweest?

"Dat vind ik nog steeds heel gek. De mensen waren echt voetbalgek daar. Als ik zie dat clubs als TOP Oss of FC Eindhoven wel gewoon levensvatbaar zijn dan zou dat in Zeeland ook moeten kunnen."

Celso Dos Santos vond Zeeland een voetbalgekke provincie

Het profavontuur van VC Vlissingen/VCV Zeeland duurde slechts twee seizoenen. Door financiële perikelen werd na het seizoen 1991/1992 geen licentie meer afgegeven door de KNVB.

Lees ook: