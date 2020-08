Antwan Tolhoek 11e in Grand Piemonte

Antwan Tolhoek (rechts) tijdens Milaan - San Remo (foto: Orange Pictures)

Op zeven kilometer voor de finish was het de Nieuw-Zeelander Bennet die er alleen vandoor ging. In de laatste beklimming naar de finish kon hij zijn voorsprong vasthouden. In de groep daarachter was het Tolhoek die op een verdienstelijke elfde plek over de meet bolde.

Milaan-San Remo

Afgelopen zaterdag in Milaan-San Remo werd Antwan Tolhoek nog bedankt door winnaar en ploeggenoot Van Aert. De Belg roemde het werk van zijn ploeg. Tolhoek kwam in de wedstrijd als 141e over de streep met ruim een kwartier achterstand.