Vallende sterren trekken over Zeeland, maar om ze te zien moet je de wekker zetten

Jong en oud krijgt uitleg over de Perseïden bij de Sterrenwacht in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De sterrenwacht in Middelburg ging vanavond extra open vanwege de overtrekkende meteorenzwerm. Elk uur mocht een groep naar binnen. Rijk-Jan Koppejan van de sterrenwacht begon met het beantwoorden van vragen over de zwerm. "Kunnen ze bij wijze van spreken op ons hoofd vallen? Is dat in het verleden gebeurd? Dat soort dingen", legt Koppejan uit.

Aarde groeit

Op die vraag heeft Koppejan ook wel een antwoord: "Ja, in feite wel." Elke dag groeit de aarde met enkele tonnen aan meteorieten die op de planeet neerkomen, al gebeurd dat meestal in de vorm van stof en merkt niemand er iets van. Je moet er ook niet te lang bij stilstaan, want tegen een steen uit de ruimte doe je volgens Koppejan niets. "Die dingen komen met een vrije val van 500 kilometer per seconde. Dat hou je niet tegen."

Telescopen bij de sterrenwacht in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De Perseïden zijn het best te zien vlak voor de zon op komt. In de groep vanavond zaten toch wat diehards die er wakker voor willen blijven. "Of de wekker zetten", voegt bezoeker Rinus eraan toe. Rinus heeft nog een ander probleem. Hij woont in de binnenstad van Middelburg en zal dus naast de wekker vroeg zetten, ook een donker plekje moeten opzoeken.

Ook een jongetje van een jaar of tien is van plan om wakker te blijven voor de meteorietenzwerm. Met een heel duidelijke droom in het achterhoofd: hij wil astronaut worden. "Ik denk niet dat dat gaat lukken, maar ik wil het wel proberen." In het zien van de Perseïden heeft de jongen meer vertrouwen. "Ik denk dat dat wel lukt."

Gunstige tijd

De Perseïden is de bekendste meteorenzwerm waar de aarde jaarlijks doorheen trekt. Koppejan weet wel waarom deze zwerm zo bekend is. "Omdat hij lekker talrijk is", legt hij uit. "En heel veel mensen zien deze zwerm, omdat het in een gunstige tijd valt. Lekker in de zomer, 's nachts buiten; dat is natuurlijk fantastisch."

Of de Perseïden vannacht ook te bewonderen zijn is nog maar afwachten. Er wordt wel wat bewolking en regen voorspeld.