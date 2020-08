Goedemorgen! Vallende sterren, indiaan en herdenking

Heb jij de vallende sterren gezien afgelopen nacht? Rond 04.00 uur had je de meeste kans om er een waar te nemen. De meteorenregen is in deze tijd van het jaar op z'n hoogtepunt.

Vallende sterren (foto: Robin Hardeman)

Stel: je staat 's ochtends op, loopt nietsvermoedend naar je brievenbus in je voortuin en ziet plots een indiaan zitten. Waar hij vandaan komt weet je en wie hem daar gezet heeft, weet je niet. Het overkwam Marion van den Bovenkamp uit Burgh-Haamstede een maand geleden. Er is alleen een probleem: de indiaan zit er nog steeds.

(foto: Omroep Zeeland)

De jaarlijkse herdenking ter nagedachtenis aan de burgerslachtoffers van het bombardement op Breskens tijdens de Tweede Wereldoorlog op 11 september gaat dit jaar niet door vanwege corona. Wel kan iedereen op eigenlijk gelegenheid stil staan bij het monument.

Eerdere herdenking in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Het is wisselend bewolkt met zonnige perioden, en vooral in Zeeuws-Vlaanderen kan vanochtend een bui vallen. Vanmiddag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien duidelijk toe, en met name in het binnenland is er kans op een flinke bui. Het is benauwd met een maximum van 27 tot 31 graden