Marcel zit al veertien weken vast op schip in Taiwan en heeft geen idee wanneer hij naar huis mag

Marcel van Hoepen uit Westkapelle aan boord (foto: Marcel van Hoepen)

Op 15 mei is Van Hoepen vertrokken naar Taiwan en sindsdien zit hij vast op het schip waar hij werkt. Normaal gesproken werkt hij volgens een vast schema: vijf weken op en af. "Maar ondertussen zitten we in week veertien."

Van Hoepen werkt als voorman op een schip van Heerema. Voor de kust van Taiwan legt het bedrijf fundaties voor windmolens.

Strenge coronaregels in Taiwan

Dat hij nu niet van het schip mag, heeft alles te maken met de strenge coronaregels die gelden in Taiwan. Want volgens Van Hoepen heeft het land corona onder controle en wil dat graag zo houden. Uit cijfers van de Taiwanese overheid blijkt dat er in het land 481 bevestigde besmettingen zijn geweest en dat het virus aan zeven inwoners het leven heeft gekost.

Vorig weekend is er een dierbare tante overleden. Zij wordt vandaag gecremeerd in Middelburg. Daar kun je dan niet bij zijn." Marcel van Hoepen

Van Hoepen vindt het soms raar dat hij het schip niet mag verlaten. "We zitten zoveel weken samen aan borden, worden elke dag getest aan de hand van de lichaamstemperatuur. Een veiligere plek kun je niet hebben, maar ze laten ons niet van boord af."

"En dat is op z'n zachts gezegd vervelend", vertelt de voorman. Zo kan hij over twee weken bijvoorbeeld niet bij de bruiloft van zijn collega zijn. "En vorig weekend is er een dierbare tante overleden, zij wordt vandaag gecremeerd in Middelburg. Daar kun je dan niet bij zijn."

Marcel van Hoepen aan bood van het schip (foto: Marcel van Hoepen)

Even bijkomen en tot rust komen zit er voor Van Hoepen ook niet in. "We werken op een schip dat 24 uur per dag bezig is, zeven dagen in de week." Dat houdt in dat de voorman uit Westkapelle inmiddels al veertien weken lang iedere dag twaalf uur werkt. "Dat wordt op een gegeven moment wel veel."

Vanuit Taiwan contact leggen met het thuisfront in Zeeland is ook niet eenvoudig, vertelt Van Hoepen. "We hebben een beperkte internetverbinding en er zitten meer dan 120 man aan boord. De bandbreedte delen met zoveel man, dat schiet niet op."

Het uitzicht van Marcel van Hoepen (foto: Marcel van Hoepen)

De Redersvereniging en het Zeemanshuis in Vlissingen vroegen eerder al aandacht voor vereenzaming op schepen, omdat bemanning soms maanden vastzit op een schip. Van Hoepen zegt dat zijn werkgever Heerema van alles probeert om de bemanning af te lossen, maar de strenge regels in het land blijven het probleem.

Vertrekdatum blijft onbekend

En daardoor heeft Van Hoepen geen idee wanneer hij naar huis mag. "Ik zou eerst 16 augustus naar huis komen, maar vorige week is er iemand uit Europa gevonden die antistoffen in zijn lichaam had. Diegene is dus niet positief getest, maar heeft het virus wel gehad. Er is zelfs een persconferentie geweest en het hele land werd weer dichtgegooid. Ze zijn doodsbang dat mensen uit Europa corona meebrengen."

Mocht Van Hoepen een nieuwe datum krijgen om van het schip te gaan, dan nog is hij niet zomaar in Westkapelle. De regels in het land worden waarschijnlijk verder aangescherpt.

(foto: Marcel van Hoepen)

"Normaal zou je voor vertrek uit het land een slottest krijgen waarbij je na drie dagen de uitslag krijgt en naar huis mag gaan. Nu schijnt de twee weken quarantaine ook ingevoerd worden voor degenen die naar huis gaan. Als wij over een week te horen krijgen dat we eraf gaan, komen er ook weer twee weken quarantaine aan vast."

De moed erin houden

Wat moet je doen in een uitzichtloze situatie? "Gewoon doorgaan en de sfeer erin houden", zegt de Westkappelaar. Niet alleen voor het plezier, maar ook voor de veiligheid.

Van Hoepen ziet dat ook als zijn taak als voorman. "M'n hoofdtaak is ervoor te zorgen dat iedereen de moed erin houdt. We zijn met zwaar materiaal en kraanschepen bezig en moeten ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren, want die kunnen meteen fataal zijn."

Marcel van Hoepen zit maanden vast op een schip in Taiwan