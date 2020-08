Drakenkop en meisjesogen; de toeristen stoppen er voor

Ze vallen op tussen de akkers met graan, raaigras en aardappelen; de klaprozen, meisjesogen, margrieten, blaassilenes, drakenkoppen en ga zo maar door. Een bonte stoet aan bloemsoorten is deze tijd van het jaar te bewonderen op verschillende akkers. Al zie je nu dat door de warmte het mooie er bij een aantal bloemen snel vanaf gaat. Maar ze zijn er niet voor de sier, ze worden gekweekt voor het zaad. Van sommige soorten is de oogst al volop begonnen.

'Het is hier net Hillegom'

Philip en Joke Riep komen oorspronkelijk uit Den Haag maar verblijven voor lange tijd op een chaletpark in Sint-Annaland. "Geweldig mooi, we stemmen ons fietsrondje steeds af op de bloemveldjes. Toen we in Den Haag woonden kon je zoiets als dit zien bij Hillegom, in de bollenstreek. Maar hier in Zeeland is het net Hillegom, zo mooi. En ja, ik stap ook regelmatig af om foto's te maken. Maar ik blijf uit de velden", zegt Philip Riep.

Er lopen soms mensen te fotograferen in de bloemenvelden, maar zo erg als in de bollenstreek is het lang niet." Hans van Dijke, bloemzaadteler

Het is hier nog niet zo gek als in de Franse Provence, waar de lavendelvelden een grote attractie vormen voor toeristen. Maar toch trekken de Zeeuwse zaadakkertjes veel bekijks, merkt ook zaadteler Hans Van Dijke uit Sint-Annaland. "Vlakbij is een camping en je ziet soms mensen bij de velden. En natuurlijk soms ook erin ja. Maar zo erg als in de bollenstreek is het lang niet. En mensen vragen me ook vaak waar het voor is, want velen hebben geen idee."

Van Dijke Zaden teelt al ruim veertig jaar bloemzaad. De zaden die hij levert aan groothandels worden afgezet in heel Europa, en veel gaat volgens hem naar Amerika. "Daar worden ze gekocht door particulieren maar ook gebruikt voor perken en bloemstroken."

Meer vraag naar mengsels voor bijen

De bloemzadenmarkt is volgens Van Dijke vrij stabiel. "Al is er de laatste jaren wel meer vraag naar zaden die de biodiversiteit kunnen vergroten. Het gaat bijvoorbeeld niet zo goed met de bijtjes. Dus is er meer vraag naar speciale bijenmengsels."

Bloemzaadakkers op Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Of dit een goed of slecht oogstjaar wordt, met alle extremen die er waren? Van Dijke: "Moeilijk te voorspellen. Uiteindelijk denk ik een reguliere oogst, want we hebben vorig jaar ook winterbloemen gezaaid en die hebben heel mooi gebloeid, dus dat maakt wat goed. Maar een bijzonder goede oogst, dat zal het niet worden.