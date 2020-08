Barrier: De heldendaad van een Zeeuws-Vlaamse jongen in 1944

Barrier

Vandaag is dat Niels Bourgonje. Zijn film Barrier vertelt het waargebeurde verhaal van de 19-jarige Peter de Winde, die in de nacht van 26 op 27 september 1944 met een heldhaftige zwemtocht de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen in gang zette.

In de film zien we hoe de zwemtocht van Peter bijna voor niets was geweest als er door een taalbarrière een gewelddadige confrontatie ontstaat waarbij de jonge verzetsheld bijna door twee Canadese soldaten wordt doodgeschoten.

Niels Bourgonje

Filmmaker Niels Bourgonje wist voor hij aan dit project meedeed niets van de Slag om de Schelde Hij stuitte op deze Zeeuwse heldendaad en besloot dat dit het onderwerp was voor zijn bijdrage aan het korte filmproject De Slag om de Schelde.

De held in het verhaal deed hem denken aan vluchtelingen uit oorlogsgebieden vandaag de dag. "Ook de vluchtelingen die nu in Griekenland en Italië zitten, hebben vaker uren in het water gelegen op weg naar de vrijheid, alleen die worden niet als helden gezien."

Opname voor de korte film Barrier (foto: Omroep Zeeland)

Niels Bourgonje noemt zijn film minimalistisch. De beelden zijn in zwart/wit en alles draait om de drie karakters op het strand van Terneuzen. De film moet vooral laten zien wat oorlog met mensen doet.

Prijzenkast

Bourgonje heeft meerdere internationale prijzen op zijn naam staan als korte filmmaker, onder meer voor zijn films Rust uit 2014, Buddy uit 2015 en Skogafoss uit 2017.

filmmaker Niels Bourgonje (foto: Omroep Zeeland)

Het kortfilmproject Slag om de Schelde is een initiatief van Stichting Filmalot, Omroep Zeeland, de Zeeuwse filmhuizen, de Zeeland film Commission, Film by the Sea en het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

10.000 euro budget

Na een selectie werden 5 regisseurs gekozen die met een budget van 10.000 euro een korte film mochten maken over de Slag om de Schelde. Zij kregen daarbij begeleiding van mentoren, scenaristen, producenten en editors uit de Nederlandse filmwereld.

De korte films zouden eigenlijk begin mei in première gaan maar dat werd vanwege corona uitgesteld naar september. De films gaan nu op 4 september in première in het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en ze worden zondag 8 november uitgezonden bij Omroep Zeeland.