De coronatent is in de plaats gekomen van de partytent

Boy Stockman achter de naaimachine (foto: Omroep Zeeland)

Wat voor soort artikelen verhuurt uw bedrijf?

Partytenten, groot en klein, stoelen, tafels, kramen, podia. Alles, van klein tot groot, voor een kinderfeest tot een festival. Al jaren hebben we vaste klanten, die hadden al reserveringen gedaan. Na de speech van Mark Rutte over de lockdown konden die allemaal in de prullenbak.

Wat gaf dat voor gevoel?

Rampzalig. De grond wordt onder je voeten vandaan geslagen.

Al vrij snel zag u nieuwe mogelijkheden van het zeil waarmee u al langer werkt?

Klopt, we werkten met zeil voor de tenten en de marktkramen die we verhuren. En we merkten dat er behoefte was aan afscheidingen. Zo maken we nu van afscheidingen voor bijvoorbeeld cafés. Dat kunnen verrijdbare afscheidingen zijn van bijvoorbeeld doorzichtige folie. Zo hebben we die bijvoorbeeld gemaakt voor een kapsalon, waar ze tussen de wasbakken staan. Maar we kregen ook opdrachten voor het maken van overkappingen op fabrieksterreinen. Bedoeld voor personeel dat moest wachten om getemperatuurd te worden. En voor coronatesten. We maken deze overkappingen en tenten nu op maat voor de verkoop.

Boy Stockman bij een scheidingswand van zeil (foto: Omroep Zeeland)

Kunt u hiervan leven?

We zijn een familiebedrijf, ik doe dit met mijn vader en oom en nog een werknemer. We draaien hiermee grof geschat twintig procent van onze normale omzet. We kunnen er van leven, maar het is geen vetpot.

Hoe ziet u de toekomst?

Ik ben een rasoptimist. Maar als de anderhalvemeter-regel blijft dan is het voor onze eigenlijke branche, de verhuur van party-artikelen, geen goed vooruitzicht. Festivals met die regel, dat zie ik niet gebeuren. We zullen het zien. En anders ga ik dit met de zeilmakerij verder proberen uit te bouwen.