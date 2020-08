In België mag het niet, een privé-centrum openen met MRI-scanners. En daar is ook geen open MRI-scanner beschikbaar voor patiënten met claustrofobie of ernstig overgewicht. "Daarom zijn we net over de grens gaan zitten", zegt Jurgen Vanslembrouck, een van de twee Belgische radiologen.

In de kou blijven staan

"Mensen met obesitas of claustrofobie zijn vaak patiënten die in de kou blijven staan om de simpele reden dat ze niet in een traditionele MRI-scanner met een gesloten tunnel passen, of dat niet durven. Vaak hebben ze al een onderzoek achter de rug dat niet goed gelukt is, en dan komen ze naar ons toe," zegt Vanslembrouck.

De open MRI-scanner in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

"Wij hebben een open MRI-scanner en een toestel met een veel ruimere tunnel. Dat is veel prettiger voor de patiënt." Patiënten worden uitgebreid geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten, en ze hoeven niet lang te wachten. "De wachttijden zijn minimaal, meestal maar een dag en ze zijn binnen een half uur klaar bij ons. Dat neemt ook een hoop spanning weg."

Niet opgesloten

De open MRI-scanner heeft geen tunnel waar de patiënt in gaat. Aan de zijkanten is het apparaat open, zodat er veel meer ruimte is en mensen niet het gevoel krijgen dat ze opgesloten zitten. De andere MRI-scanner van het centrum heeft wel een tunnel. Maar die is ruimer dan normaal en patiënten kunnen tijdens de scan naar een video kijken.

Alleen eigen risico

Voor Nederlandse patiënten met een verwijzing van de arts, dekt de zorgverzekering 75 tot 100 procent van de kosten van de behandeling. Als het nodig is, betaalt betaalt het bedrijf in Sluis de resterende 25 procent, zodat mensen niets extra hoeven te betalen. Behalve het gebruikelijke eigen risico.

Voor Belgische patiënten geldt een andere regeling. Zij betalen een vaste prijs (99 of 149 euro) voor een standaard MRI-onderzoek.

Bang of te zwaar voor een MRI-scan? In Sluis weten ze er raad mee