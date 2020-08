Voor Ron van Dam was het profavontuur met Vlissingen het toetje op zijn carrière

(foto: Omroep Zeeland)

Hoe leefde jij toe naar die wedstrijd tegen RBC?

"Dat was toch mooi. De eerste wedstrijd in het betaald voetbal, voor mij, voor Zeeland. Zeker toen ik dat veld op mocht lopen voor zoveel toeschouwers. Dan krijg je toch wel een kick. Ik was wel gewend om met Vlissingen in de Hoofdklasse voor veel fans te spelen, maar dit was echt kicken."

Waar denk je nog het vaakst aan terug?

"Mijn vader heeft een plakboek bijgehouden en die heb ik nog altijd thuis liggen. Er zijn wedstrijden geweest die altijd bij blijven. Het is best wel even geleden, maar ik weet nog dat ik scoorde tegen FC Den Bosch. Die bal die in de kruising vliegt en dat je dan 1-1 speelt. Maar ook de uitwedstrijden naar Cambuur Leeuwarden of Zwolle. Dat was een heel eind rijden vanaf hier."

Jij was één van de ervaren spelers in het elftal. Was het profavontuur een toetje op jouw carrière?

"Ja eigenlijk wel. Het was voor mij uniek. Kijk qua resultaten is het minder geweest en dat is best wel jammer en zeker als je onderaan eindigt is dat niet leuk. Na het eerste jaar had ik al zoiets van dit gaat niet meer goed. Toen heb ik zelf de beslissing genomen om naar Middelburg te gaan."

Na het eerste jaar met Vlissingen in het betaalde voetbal zag Van Dam de bui al hangen en verkaste hij na veertien seizoenen gespeeld te hebben naar Middelburg. Toen een zeer pikante overstap. In de PZC van 5 september 1991 wordt Van Dam geciteerd: "Ik mocht bij Vlissingen blijven op amateurbasis, dat aanbod voelde als een belediging."

Hoe vond je het om te spelen met bijvoorbeeld Jan Poortvliet, Carlo van Tour of Harry van den Ham?

"Die waren zelfs nog een beetje ouder dan ik en hadden ook de nodige ervaring in het betaald voetbal. Op mijn leeftijd leerde ik daar nog veel van. Ik had een aardige traptechniek, maar met Van den Ham nam ik dan nog wel wat dingetjes door."

Wat was het verschil voor jou tussen spelen bij Vlissingen in de hoofdklasse en in het betaald voetbal?

"De entourage. Je traint heel anders, je leeft heel anders naar een wedstrijd toe. We speelden in vollere stadions in Brabant en Limburg. Het is natuurlijk alweer een tijdje geleden, maar die ervaring is niet te beschrijven en was gewoon fantastisch."

Voor Ron van Dam was het profavontuur met Vlissingen het toetje op zijn carrière