Ben je al gesmolten? Niet zo gek, het is de warmste week ooit gemeten in Zeeland

Drukte op het strand van Domburg, maar meeste strandgangers houden wel anderhalve meter afstand (foto: Omroep Zeeland)

Ook in de rest van het land was het warm. In De Bilt werd het in een week tijd gemiddeld 33,1 graden, daarmee is het in heel Nederland officieel de warmste week ooit. In grote delen van Zeeland bleef het kwik daar onder steken. In Wilhelminadorp en Vlissingen werd een weekgemiddelde van 31,8 gemeten. Westdorpe, ook wel 'het warmste dorp van Nederland' genoemd, deed haar naam eer aan: met weekgemiddelde van 33,7 graden was het daar warmer dan in De Bilt.

Twee mensen op het strand bij Zoutelande (foto: Adri Gideonse)

Vandaag meegerekend duurt de hittegolf negen dagen. Dat is een flinke poos, maar in de verste verte nog geen record. De langste hittegolf stamt volgens het KNMI uit 1975. Toen werden 18 zomerse dagen gemeten, waarvan er zes tropisch waren (dus warmer dan 30 graden).

Wat kunnen we de komende dagen verwachten?

Vannacht is er kans op wat buien. Het koelt af tot een graad of 20.

Morgen is de ochtend droog en een stuk koeler. Morgenmiddag wordt het 25 graden aan zee, tot 29 in het binnenland. Er zijn zonnige perioden, maar vooral landinwaarts is ook kans op een regen- of een onweersbui. In het weekend zakt de temperatuur tot rond 25 graden.