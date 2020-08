Glenn merkt in Mexico-Stad dat iedereen een mondkapje draagt: 'Respectloos als je het niet doet'

Glenn in Mexico (foto: Glenn)

"Het was een goede week voor ons. We zijn hard aan het werk", zegt Van Damme. "Daarnaast hebben we afspraken gehad voor een fotoshoot. Een paar magazines willen over ons schrijven. Allemaal hebben ze een eigen invalshoek en dat is best leuk." Het zijn niet alleen media die gaan over eten en drinken die langs komen.

"Gisteren kwam er een rockmagazine. Die schrijven normaal over muziek en evenementen. Maar door corona kunnen ze niet naar festivals en ze schrijven nu ook over mensen die normaal eten verkopen op festivals zoals wij." Voor Van Damme is het niet lastig om zijn verhaal over zijn foodtruck te doen. Ook niet in het Spaans. "Ik heb het al zo vaak verteld."

Krukjes

Van Damme had bij zijn poffertjesfoodtruck krukjes gezet, maar die moest hij deze week weer weghalen. "Je hebt bij ons maar één kant waar je kan halen en bestellen dus de krukjes moesten weg omdat het anders te druk is bij de truck." In Mexico geldt op dit moment dat restaurants open mogen met 30 procent van de bezetting.

Ondanks dat de piek van de eerste golf nog moet komen in Mexico ziet Van Damme dat wel weer drukker wordt op straat. "Die anderhalve meter is in de stad ook echt wel lastig aan te houden. Er zijn hier zoveel mensen."

Toch ziet de poffertjesbakker wel dat iedereen een mondkapje draagt. "Bijna niemand loopt zonder mondkapje en je wordt echt vies aangekeken als je er geen op hebt. Het is respectloos als je geen mondkapje op hebt."

