Zeeuws bedrijf werkt mee aan onderzoek naar mogelijke verspreiding corona door ratten

Medewerkers van het bedrijf verzamelen ratten, speciaal voor het onderzoek. "We hebben van een universiteit een speciale kit gehad waarmee we de ratten kunnen opsturen", zegt Peter Traas. "Die ratten komen we tegen bij ons normale werk, bij de verdelging van ratten op een boerderij bijvoorbeeld."

Ziektes verspreiden

Onderzoek moet uitwijzen of ratten corona kunnen verspreiden. "Het is bekend dat ratten ziektes verspreiden", zegt Traas. "Dus het zou best kunnen dat ze ook corona verspreiden. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan."

Traas ongediertebestrijding werkt mee aan het onderzoek op verzoek van de overheid. "We zijn hiervoor benaderd om mee te werken. Daar hebben we geen moment aan getwijfeld, we doen dit graag", zegt Traas.